Horváth Rita bevezetőjében a kapcsolatépítésre helyezte a hangsúlyt, hiszen a látókörükben lévő, a központtal együttműködő több száz civil szervezet sikerei a partnerekkel való együttműködésen is múlnak. A központ többféle területen nyújtott segítségét ingyen vehetik igénybe a civilek, ez időben az elektronikus beadványok elkészítésében kapnak hathatós gyakorlati tanácsokat, jelezte az irodavezető. Szólt a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) négyévente aktuális tisztújításáról, mely éppen ezekben a napokban esedékes. A pályázatokat elbíráló kollégiumok egyikébe zalai jelöltet is indítottak Rigó Márton személyében. Horváth Rita beszámolt a tavaly sikert aratott Civil Partner elnevezésű rendezvényükről, mely a vállalkozók és a civil szervezetek egymásra találását szolgálja. Tájékoztatást kaptak a résztvevők a Civil Véradás akció februári időpontjairól, s maguk a civil szervezetek is ismertették saját eseményeiket, melyekre a következő pár hónapban várják a tagságon túl az érdeklődőket is.

A tájékoztatón ismertették azt is, hogy a több mint hatvanéves Zalai Táncegyüttes mint civil egyesület február elsején, a civilek napján zalai civil ajánlás és polgármesteri egyetértő támogatás nyomán Értékteremtő Közösségekért díjat vehetett át Budapesten.

A Zala Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ és a Göcseji Tudásközpont a jövőbeni közös munka érdekében a rendezvényen együttműködési megállapodást kötött. A kerekasztal-beszélgetésen a Zalaegerszegi Áldozatsegítő Központ is bemutatkozott.