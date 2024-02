Idén ötödik alkalommal hirdette meg a Mediaworks Hungary Zrt. a Tündérszépek országos szépségversenyt, amire április 21-én éjfélig várja szerkesztőségünk is a jelentkezéseket. S hogy miként érkezzenek a lányok a fotózásra? Pezzetta Umberto fotóriporter kollégánk a következő jó tanácsokkal látta el a fiatal hölgyeket, s arról mesélt, hogy mi vár rájuk abban a közel egy órában.

– Mivel a lányok többsége még nem vett részt ilyen alkalmon, stúdiófotózáson, először elbeszélgetek velük, hogy oldjuk a feszültséget, épüljön kissé a kölcsönös bizalom – mondta fotós kollégánk. – Akkor könnyebb, ha valaki sportol, táncol, vagy nem idegen számára a közönség előtti szereplés. Aki szépnek tartja magát, erősebb az önbizalma, azokkal könnyebb dolgozni. Az én feladatom az, hogy meglássam a legelőnyösebb kinézetüket, profiljukat. Ebben az egy órában a beszélgetés után többféle öltözetben fotózom őket. Először az utcai viselettel kezdjük, bemelegítésnek. Ne csillogó, szép ruhát, hanem inkább kényelmes tavaszi, nyári viseletet hozzanak, kiegészítők is jöhetnek (fejpánt, sapka, esernyő, kalap), cipőt is többet hozzanak. Aki sportol és vállalja, a fitnesz- vagy sportmezt is magára öltheti. Végül a bikinis képek következnek. Azt tanácsolom, hogy fürdőruhából is hozzanak többet, többfélét, mert nem biztos, hogy az a legelőnyösebb, amit ő a legjobban kedvel. Először portrét készítek, aztán az utcai viseletben fotózom őket, végül jönnek a bikinis képek, addigra már ők is felszabadultabbak.

– Mesélj arról, hogyan érkezzenek a fotózásra?

– Az egyik fontos szabály, hogy lányok a találkozó előtt szénsavas üdítőt, italt ne igyanak, sokat ne egyenek, de azért a vércukorszint rendben legyen, hogy ne legyenek túlságosan sápadtak, s legyen erejük ácsorogni egy órán keresztül a gép előtt. Mivel nincs túl sok időnk, legyen rendben a frizurájuk, a sminkjük, ne itt kelljen hosszan készülődni. Egy lányról több száz kép készül ebben az egy órában, abból válogatok később. Az elkészült, kiválogatott portfólió fotókat a megjelenés után ingyen megkapják a lányok.

Pezzetta Umberto a vakukat állítja be - minden eszköz készen áll és várja fotózásra a lányokat.

Fotó: Fehér Márk

– Van még más, amire figyeljenek?

– A bőrhibák vagy a bikinivonalat – előfordulhat ugyanis bikiniváltás – eltüntetését segítendő néhány alkalommal tanácsos szoláriumba menni. Még ami nagyon fontos, hogy megkérem a „féltékeny” barátot, lovagot, és az izguló, jobb esetben segítő családtagokat, inkább igyanak meg addig a szomszéd presszóban egy kávét. Sokkal jobb, ha a modell és én egymásra tudunk figyelni és hangolódni. Nem kell aggódni, mert mindenkiről a legszebb, legelőnyösebb fotót próbálom elkészíteni. Nem bizalmaskodom, oldom a hangulatot, ha pedig utasítást adok, azt csakis a fényképezőgép mögül. Fontos szabály nálam, hogy a modellhez nem nyúlok, nem érintem meg. Higgyék el, hogy vannak trükkök, amikkel az előnytelenebb testrészeket úgy tudom elrejteni, más szögből mutatni, hogy alig kíván retusálást. Amit egyébként nem is igazán kedvelek, legfeljebb a bőrhibákon, fényeken javítok.

Ahogy Umberto fogalmaz, a fotózás, majd később a képválogatás végén az a jó, amikor mindenki elégedett a végeredménnyel. A modell és a fotós is. A többi pedig már tényleg csak a szavazókon múlik.