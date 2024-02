Latin-Amerikából, Mexikóból indult 1980-ban a Szent András Evangelizációs Iskola, a magyarországi közösség huszonkilenc éve, 1995 decemberében alakult meg. Egy olyan időszakban, amikor a Vajdaságban is egyházi megújulási időszak volt a fiatalság körében. Világszerte ismert mozgalomról van szó, így Észak- és Dél-Amerikában, Európában is találunk csoportokat. Az iskola célja az evangelizáció, az, hogy minél közelebb hozza a mai emberek számára Krisztus üzenetét. Másik fontos küldetésük, hogy az általuk megszólítottak minél aktívabb lelki életet éljenek, hirdessék az evangéliumot saját közösségeikben, valódi keresztény értékekre tanítsák környezetüket. Zalaegerszegen is működik egy csoportjuk, amelynek tagjai évek óta tartják lelki gyakorlataikat, kurzusaikat, összejöveteleiket. Az iskolához egy alapkurzussal lehet csatlakozni, ezt tartották most hétvégén a zalaegerszegi Szent Család Óvodában.