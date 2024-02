Azt hiszem, többségünk volt már kórházban. Bevallom – bár ma divat gyalázni az egészségügyet, néha persze csak politikai megfontolásból –: nekem kizárólag jó élményeim vannak, Szegedtől Nagykanizsán át Keszthelyig. S ebben a nővéreknek, az ápolóknak, a szakdolgozóknak is komoly szerepük van, akik a mosolyra mosollyal, a jó szóra jó szóval válaszolnak, és olykor félrenéznek, ha az ember műtét után leoson az udvarra rágyújtani, hogy levezesse a stresszt. Persze, felérve vár az ejnye-ejnye, az összehúzott szemöldök – meg, ha már esteledik, az egy szelet párizsi kenyérrel, mackósajttal. Nekik a mi életünk – az életük, s bár akadnak marcona mogorvák is, ám a többség kimerülten is képes a mosolyra. Köszönjük.