A digitális világ térnyerése megállíthatatlan, ez tény, bármennyire is nehezen vesszük tudomásul. Átalakítja az életünket, megváltoztatja a szokásainkat, hatással van a gondolkodásunkra. Vannak előnyei, ugyanakkor hátrányai is. Ezek egyike, hogy olyan értékeket vesz (vagy vehet) el az utókortól, amelyek a mi életünkben meghatározó jelentőséggel bírtak, s tegnap még fontosnak tekintettünk őket. Ha ezek az értékek elvesznek, a mi emlékünk is könnyebben halványul el akkor, amikor már mi sem leszünk. Ahhoz, hogy utódaink ne csak felszínes képet kapjanak rólunk, hogy emlékezetükben reális kép alakuljon ki rólunk, a jövőben is szükség lesz az érzelmeinket, gondolkodásmódunkat megmutatható, személyes, kézzel fogható tárgyakra.