Alig dobtuk ki vízkeresztkor a karácsonyfát, néhány nap és véget ér a vigasság, a farsang időszaka, ugyanis éppen a farkánál, azaz a végénél tartunk. Csúcspontja az utolsó három nap, ilyenkor vonulnak végig a karneváli öltözékekben Rióban, Velencében, s ugyancsak most űzik el a telet a mohácsi busók, mégpedig a leglármásabb módon. Aztán hétfőn, az asszonyfarsang napján a hölgyeké a főszerep. Most övék a borospince, mulathatnakférfi módra. Néhol a nők férfi ruhába öltöznek, zenés macskabált tartanak. Csak óvatosan, hogy másnapra ne bántson a macskajaj. Farsang farkának utolsó napján, húshagyó kedden aztán fogyasszunk el minden madzagon lógó malacságot, kolbászt, sonkát, mert szerdán már a böjti időszak köszönt ránk. Persze az időjárás még megtréfálhat minket, hiába űztük el a telet, a hideg akár márciusban, sőt a fagyosszentek napján is visszatérhet.