Mivel rajongok a halakért is, ezért igyekszem minél többször ezt is belecsempészni a táplálkozásomba. Azonban a nehéz, zsíros, vagy épp olajban sült ételektől tartózkodom, hiszen az epém "tiltakozik", ha esetleg elcsábulnék. Ebbe a kategóriába tartozik a hagyományos, szalagos farsangi fánk is. A vaníliás és enyhén citrusos illatának viszont lehetetlen ellenállni. Aki február 10-én (szombat) 12.30 órától ellátogat a Kanizsa Arénába, az legalább 22 csapat édességéből kóstolhat. De ezúttal is gondoltak az érzékenyebb gyomrúakra, hiszen a különleges táplálkozási igényt kielégítő kategóriában is lehet majd találni fánkokat.