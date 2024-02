Míg egy citromfa megnő másfél méteresre, bizony jó pár évnek el kell telni, amelyről Károly Zoltán és Károlyné Varga Rózsi zalaegerszegi lakosok hosszasan tudnának mesélni. Zalabesenyő városrészi otthonuk teraszán éppen egy ekkora citromfa magasodik. Már vagy százat leszedtek róla, de még így is bővelkedik sárga héjú gyümölcseiben. Rajta kívül még két kisebb citromfa van a teraszon, amit a nagy hajtásaiból gyökereztettek. Sokféle leírással találkozhatunk, hogyan termesszük, hogyan is gondozzunk egy citromfát. De minden bizonnyal saját tapasztalatainkból tanulhatunk a legjobban. A Károly család is így volt ezzel. Egyik évben túlöntözték, a másik évben nem kaphatott elegendő vizet, majdnem kiszáradt, valamelyik hidegebb télen meg bevitték a melegre és megtetvesedett. De aztán hozzáidomultak, és láss csodát, a törődést évről évre bőséggel hálálja meg nagyra nőtt citromfájuk.