A fürdővárosban esztendőről esztendőre száraz, fehér, könnyű és friss bort keresnek, amely megfelelő ár-érték aránnyal bír, s a megelőző két évben arany vagy ezüst minősítéssel szerepelt valamely nemes borversenyen. A címet mindig december végéig birtokolja a nyertes pincészet, amely lehetőséget kap például az augusztusi Bor- és gasztrokorzó elnevezésű fesztiválon való bemutatkozásra. A győztes chardonnay palackjai ezúttal is speciális díszcímkét öltenek majd, s ezután megtalálhatók lesznek Hévíz vendéglátóhelyein is.

Ezúttal a Balaton borrégió 17 pincészete 43 tétellel nevezett, ezek közül neves, elismert szakemberek, illetve a város vendéglátóit és turisztikai szereplőit képviselő társadalmi zsűri választotta ki a győztest, természetesen vakkóstolással, szigorú kritériumok alapján. Az ítészek táblagépen, százpontos bírálati rendszerben értékelték a benevezett nedűket.

Munkában a zsűri, amelyben neves szakemberek, illetve a város vendéglátói és turisztikai szereplői kaptak helyet

Fotó: Hévíz Turisztikai Egyesület

Nyitrainé dr. Sárdy Diána, a MATE Szőlészeti és Borászati Intézetének vezetője, az Országos Borszakértő Bizottság elnöke elmondta, erre a térségre a száraz fehér borok jellemzőek, amelyek könnyed, gyümölcsös, reduktívabb stílust képviselnek, de ezek mellett megtalálhatók a teltebb ízt adó, fahordós érlelésű, robusztusabb tételek is. A zsűri a nemzetközi sztenderdek alapján vizsgálta a borok megjelenését, tisztaságát, színét, illatát, s természetesen az ízét is, keresve a harmóniát.

Süténé Tüttő Beáta önkormányzati képviselő kiemelte: a megválasztott nedű a város jelképe lesz, megjelenik majd Hévíz gasztrokulturális rendezvényein, és szerepel az év során az éttermek borkínálatában is. Szerinte a választásnál mindig fontos szempont – s így volt ez most is –, hogy a nyertes bor tükrözi az itt élők és a fürdővárosban tevékenykedők ízlését.

A 2012-ben alapított Paulus Molnár Borház jelenleg 130 hektár termőterülettel rendelkezik, amelyre főként Generosát, Ezerjót, Olaszrizlinget, Chardonnay-t, Királyleánykát és Sauvignon Blanc-t telepítettek.