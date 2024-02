A Zaol-podcast legutóbbi adásában arról is beszélgettünk Pöltl Ákos családbiztonsági szakértővel, hogy a szülők miként mutassanak példát vagy tanuljanak ők maguk is, amivel segíthetik elkerülni a modern világ, például a közösségi média veszélyeit. Elhangzott néhány jó tanács, hogyan mozogjunk biztonságban a kibertérben. A közgazdász végzettségű szakember jelenleg az MCC FIT program nyugat-magyarországi vezető oktatója, emellett az MCC Ifjúságkutató Intézet kutató-szakértője, valamint katonai közelharc oktatói képesítéssel, illetve a Buckinghamshire New University és a Longmoor Security angliai képzését követően 3-as szintű hivatásos testőr diplomával rendelkezik.