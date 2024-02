Ez azt jelenti, hogy Hévíz valamennyi intézményét stabilan tudja finanszírozni, illetve a kötelező és az önként vállalt feladatokra is megvan a forrás, foglalta össze elöljáróban az idei büdzsé legfontosabb ismérveit Papp Gábor polgármester, hozzátéve: az állami hozzájárulások összege sajnos nem nőtt, így a normatíván felül a város maga teremti elő a szükséges összegeket az adóbevételeiből és más forrásokból. Idén tartalékot is elkülönítettek, és vannak olyan intézmények, amelyek esetében létszámbővítésre nyílik lehetőség, ilyen például a Teréz anya szociális otthon. Emellett városi programokra is több pénz jut, mint a közelmúltban.

– Az elmúlt évek erőfeszítései a gazdasági és energiaválság közepette, a szankciós politika negatív hatásai ellenére – hiszen kevesebb turista érkezett, s ők kevesebbet költöttek, mint korábban – tavaly nőtt a vendégéjszaka-számunk, idén pedig bővíteni tudtuk költségvetésünket, pluszforrásokat biztosítottunk és tartalékot is elkülönítettünk. Tehát az a rémhír, miszerint csődben van a város költségvetése, nem igaz – szögezte le a polgármester.

Papp Gábor kijelentette, a megkezdett programok közül egy vár befejezésre: a gyógyhelyprojektet idén szeretnék átadni. Emellett számos fejlesztésre nyertek forrást, így azok a beruházások hamarosan elindulnak. Emellett Hévíz Tokajjal együtt kiemelt turisztikai fejlesztési helyszín lett, ami azt is bizonyítja: a fürdőváros jól teljesít és halad előre. Ennek jegyében idén az idegenforgalomra is többet költenek.

– Egyrészt a Tourinform-irodát önerőből felújítjuk, erre elő tudjuk teremteni a forrást. Másrészt a költségvetésben több pénzt biztosítunk marketingre és programokra, ez pedig vélhetően a vendégszámban és az ide látogatók költéseiben jelentkezik majd – fogalmazott a város első embere.

A testületi ülésen részt vett dr. Vereckei Csaba, Zala rendőr-főkapitánya és dr. Farsang Boglárka keszthelyi kapitány, ennek kapcsán elhangzott: Hévíz közbiztonsága kiemelkedően jó, a parkolási rend betartásával kapcsolatban azonban még vannak kisebb gondok, de ezek megoldásán közösen dolgoznak.