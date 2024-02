Gasparics Győző, Külsősárd polgármestere az eseménnyel kapcsolatban elmondta, hogy fontosnak tartották megrendezni egyrészt azért, hogy felelevenítsék azt a falusi tevékenységet, mely néhány évtizede még rendszeres volt a településen, akkoriban szinte minden hétvégén vágtak disznót valamelyik háznál ebben az időszakban. Akkor ez családi munka és ünnep is volt egyben.

-Ma már ez nem jellemző, viszont fontosnak tartjuk, hogy azt a tudást, amire szükség van a sertés feldolgozásához, azt átadjuk a fiatalabbaknak, hiszen ez is a kultúránk része – tette hozzá Gasparics Győző. - Emellett jó alkalom ez a kapcsolatok ápolására, a közösségépítésre.

A polgármester arról is szólt, hogy most nem egész disznót dolgoztak fel, az alapanyagokból húst sütöttek, toros káposztát főztek, hurkát és kolbászt töltöttek. Az étkeket elkészítésében Szente Endréné és Rakoncsa Ferencné vállalt főszerepet. A vacsora alatt megemlékeztek a farsangi ünnepkörről, a nagyböjt időszakáról, illetve a hangulatos estén a régi disznóvágásokról szóló történeteket is felidéztek.