A kiállítás megnyitóját pénteken este tartották a lendvai zsinagógában, ahol először Baumgartner Dubravko, a Galéria és Múzeum igazgatója szólt a jelenlévőkhöz. Elmondta: a tárlat anyagát az 1997-ben elhunyt, mindössze 53 évet élt Gálics István örökösei, özvegye és fia bocsátották az intézmény rendelkezésére. A bemutatott alkotások között akadnak ceruza- és tollrajzok, olajkrétával, filctollal készült képek, de kollázsok is, amelyekben szintén dominálnak a rajzok. Emellett újságkivágások és azokhoz fűzött kommentárok is kerültek elő Gálics hagyatékából.

Képünkön: a lendvai kiállítás látható

Fotó: Gyuricza Ferenc

Széleskörű és gazdag életmű

Gálics István elsősorban egyedülálló fametszetei – például a Fossziliák sorozata, valamint A nagy hegedű ciklusának képei – révén vált ismertté, ám életműve széleskörű és rendkívül gazdag volt. Alkotói pályáját Janez Balazic művészettörtönész mutatta be, aki kiemelte: mindezek ellenére a Gálicsról eddig megjelent tanulmányokban szinte nem is találunk rajzaira vonatkozó bejegyzéseket.

- Márpedig jelen kiállítás is alátámasztja, hogy Gálics István szuverén és kiváló minőségűt, mondhatni mesterit alkotott rajztechnikában is – folytatta a művészettörténész. – A fennmaradt rajzöröksége olyan becses forrás, ami nemcsak tagadhatatlan művészi nagyságának állít emléket, hanem egyúttal emberi kiválóságának és kíváncsiságának is.

Érdeklődők Gálics István lendvai kiállításán

Fotó: Gyuricza Ferenc

Megvásárolták egykori műtermét

A megnyitón köszöntőt mondott Magyar János lendvai polgármester is, aki többek közt arról beszélt, hogy Gálics szellemi és tárgyi hagyatékának megmentése érdekében a város megvásárolta egykori műtermét, hogy ott egy képzőművészeti emlékhelyet és bázist hozzon létre, majd javaslatot tett arra is, hogy a lendvai Fő utcát nevezzék át Gálics István utcává.