A szlovén rendezésű Pannonia Reflections többek közt azért tartozik a legrangosabb közép-kelet-európai fotóművészeti attrakciók közé, mert a szervező egyesületek – a Fotografska Zveza Slovenia (Szlovéniai Fényképészeti Egyesület) és a Fotografsko Drustvo Pannonia (Pannon Fotóművészeti Társaság) – mellett a két legrangosabb nemzetközi szervezet, a FIAP (Nemzetközi Fotóművészeti Szövetség), illetve a PSA (Amerikai Fotós Szövetség) is támogatja azt. Mindennek köszönhetően az érdeklődés is jelentős iránta, a világ legkülönbözőbb pontjain élő fotográfusok évről évre több ezer képpel neveznek a versenyre. 2023-ban 57 ország 411 hivatásos vagy amatőr fényképésze összesen 6871 képet küldött be, ez jelentősen meghaladja az egy évvel korábbi aktivitást.

Jerszi Gabriella egyik díjazott fotója

Öt kategóriában hirdettek versenyt

A Pannonia Reflections pályázatait általában öt kategóriában hirdetik meg, így volt ez 2023-ban is. Az általános kategóriák – szabadon választott színes és szabadon választott monochrom képek – mellett három további témát jelöltek meg a szervező egyesület. A X. Pannonia Reflections kiírásában a már hagyományosnak tekinthető „Víz” mellett az „Emberek”, valamint a „Minimalizmus” szerepelt még témaként. A tavaly év végén közzétett pályázati kiírásra 2024. január 31-ig várták az alkotásokat, majd a beérkezett képeket egy nemzetközileg elismert, többszörösen díjazott mesterfotográfusokból álló szakmai zsűri bírálta el. Ennek tagjai a szlovén Jure Kravanja, a horvát Zvonko Radicanin, valamint a Szerbiában élő, magyar nemzetiségű Virág István voltak. A zsűri tagjai nemcsak a díjazott képeket választják ki, de azokat az alkotásokat is megjelölik, amelyeket bemutatásra, kiállításra érdemesnek tartanak. A Pannonia Reflections rangját jelzi, hogy az alkotók már azt is sikerként élik meg, ha a képeiket befogadják.

Kelemen Sándor „Erkélymedence” című fotója ugyancsak arany medált kapott

Képek a világ minden tájáról

A 2023. évi pályázati felhívásra értelemszerűen Szlovéniából neveztek a legtöbben, a szomszédos ország 78 fotográfusa küldte be képeit. A második legnagyobb aktivitást Kína mutatta 37 fotóssal, majd ezt követi hazánk 36 nevezővel. Bár a résztvevők többsége továbbra is európai, ám egyre több nevezés érkezik a távolabbi kontinensekről. Az „ezüstérmes” Kína mellett Irán idén 15 alkotóval, Ausztrália 12-vel, India kilenccel képviseltette magát, de olyan kifejezetten távoli vagy egzotikusnak tekinthető államból is érkeztek képek, mint Vietnám, Szingapúr, Makaó, Katar vagy Japán.

A magyar fotósok sikerei

A magyarországi fotográfusok minden korábbinál jobban szerepeltek a pályázaton. A Söjtörön élő dr. Simán László a szabadon választott témájú színes képek kategóriában a „Tündérmese” című képéért az Amerikai Fotós Szövetség arany medálját kapta. Ugyancsak arany medállal ismerték el Kelemen Sándor „Erkélymedence” című képét, amivel a „Víz” kategóriában nevezett a budapesti fotóművész.

Csöröginé Csorba Dorottya díjazott fotója

Jerszi Gabriella két ezüst medált tudhat magáénak, egyiket a szabadon választott témájú színes képek kategóriában, a másikat az „Emberek” kategóriában kapta a Szlovén Fényképészeti Egyesülettől. Előbbi kategóriában Csöröginé Csorba Dorottya egyik fotója is a díjazottak között szerepel, utóbbiban pedig a nagykanizsai Varga Szilárd, a Kanizsa Fotóklub elnöke ambrotípia technikával készült aktja kapott bronz medált. A szabadon választott témájú monochrom képek kategóriában a szintén nagykanizsai Ujhelyi Zsolt „Közelebb” című alkotása a Szlovén Fényképészeti Egyesület ezüst, Bognár Péter egyik fotója pedig Amerikai Fotós Szövetség bronz medálját érdemelte ki. Ugyanebben a kategóriában Eifert János szerepel még a díjazottak között, míg a „Minimalizmus” kategóriában Bécsi Johanna, a „Víz” kategóriában pedig Halmos Endre és Tollár Eszter kapott még elismerést.

A határon túli területekről pályázó magyar fotók közül a Szerbiában élő Bisak Zoltán két díjat tudhat magáénak, a szabadon választott témájú monochrom képek kategóriában az „Edukáció” című képe az Amerikai Fotós Szövetség arany medálját nyerte el, a „Lépcsőház 1.” című fotóját pedig a „Minimalizmus” kategóriában ezüst medállal jutalmazták. A Romániában élő Nagy Botond munkáját szintén kettő, míg Major Jenőét egy díjjal ismerték el.

Kiállítás nyílik a fotókból

A X. Pannonia Reflections legeredményesebb fotósa a holland Marcel van Balken lett, akinek 17 alkotását találta bemutatásra alkalmasnak a zsűri. A szakmai szervezetek közül – akárcsak egy évvel ezelőtt – a Zágrábi Fotóklub nyújtotta a legkiemelkedőbb teljesítményt, 23 alkotójuktól összesen 106 képet fogadtak be, ebből 10 díjat is nyert. A pályázat ünnepélyes díjkiosztóját március 29-én tartják Lendván, a Galéria és Múzeumban, ahol a X. Pannonia Reflections legjobb alkotásaiból kiállítás is nyílik.