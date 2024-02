Február 29-én ér véget a TEMPUS Közalapítvány által támogatott „The Universe to Youths” („Univerzumot a fiataloknak”) elnevezésű kétéves Erasmus+ pályázat, amit a zalaegerszegi Vega Csillagászati Egyesület a grazi Kepler Szövetségi Gimnáziummal és az Erdélyi Magyar Csillagászati Egyesülettel közösen valósított meg. A kétéves együttműködés során közös ismeretterjesztő programokat, projekttalálkozókat, észlelőhétvégéket tartottak Ausztriában, valamint Magyarországon, mintegy ötven alkalommal. Elsősorban módszertani technikákat adtak át egymásnak, hogyan szervezzenek szakköröket vagy versenyeket, miként jelenjenek meg a közösségi médiában, miközben igazi támogató közösségé formálódtak. Erről is mesélt Jandó Attila, a Vega Csillagászati Egyesület titkára. Érdekesség, hogy Grazban és Norvégiában iskolai keretek között oktatják a csillagászatot, hazánkban elsősorban szakköri foglalkozásokon szólítják meg a fiatalokat. A projekt sikerét mutatja, hogy nagy számban bővült a zalaegerszegi – amúgy ma már nemzetközinek mondható - egyesület tagsága, amelyben osztrák gyerekeket, alföldi érdeklődőket is köszönthetnek, s több csillagász szakkört indítanak a környékbeli iskolákban. Mondhatjuk, a vegások sikere az elkötelezettség és a sokoldalúság.