Regionális cserenap

Zalaegerszegen február 18-án, vasárnap délelőtt 8 és 12 óra között a zalaegerszegi Keresztury Dezső Városi Művelődési Központba az érdekes, értékes tárgyak kedvelőit várják. A Zalaegerszegi Éremgyűjtők és a Zalaegerszegi Városi Bélyeggyűjtő Kör 45. regionális cserenapján érmek, papírpénzek, bélyegek, kitüntetések, jelvények, bélyegek, képeslapok, telefonkártyák, és mindenféle más apró vagy nagyobb "kincsek" kerülnek terítékre.

Rejtélyek, sorsok, múmiák…

Zalaegerszegen a Mindszentyneumban péntek óta látogatható a Magyar Természettudományi Múzeum és a váci Tragor Ignác Múzeum Rejtélyek, sorsok, múmiák… című vándorkiállítása, amelyen tárlatvezetést is tartanak szombaton, illetve vasárnap 10, valamint 14 órakor. Téltemető családi délután Zalaegerszegen szombaton 15 órakor a Mindszentyneumban kezdődik a téltemető családi délután Tóth Adél mesepedagógus vezetésével. Az egyórás programban a történetek meghallgatása mellett lehet majd barkácsolni is.

Séta és szentmise

Zalaegerszegen február 18-án vasárnap a Családkapocs Keresztény Kulturális Egyesület házasság hete programja keretében sétára és szentmisére invitálják az érdeklődőket. A séta 17 órakor indul a Dísz térről a Mindszenty térig, melyet követően a Mária Magdolna Plébániatemplomban szentmise lesz a házasság hete programsorozat zárásaként.

Házasság hete

Hévízen, a város több mint 70 pontján vasárnapig várják a szerelmeseket a feldíszített csókpadok, s aki fényképét elküldi a szervezőknek, nyerhet is – akár egyetlen puszival. Pénteken 15:30-tól a városházán kerekasztal-beszélgetést rendeznek a párkapcsolatokról, amit hálaműsor követ, szombaton 19 órától pedig a díszteremben Végvári Ádám, a Neoton Família hajdani frontembere lép fel.

Keszthelyen, a Fő téri templomban pénteken 17:15-tól házaspáros keresztutat tartanak, szombaton, a kistemplomban 16:30-tól Csermák Tamás A gyermek jár, vagy ajándék? című előadását hallgathatják meg az érdeklődők, amely után házaspáros borkóstolót rendeznek 18 órától. Vasárnap a Kármelben minden szentmise után, a Magyarok Nagyasszonya-templomban pedig a 18 órás szentmisét követően áldják meg a házasokat.

Búcsúszentlászlón vasárnap a jubiláns házaspárok szentmiséjét tartják a Szent László-templomban 9.30-tól. Ezt követően a résztvevő párok áldást kapnak.

Szerelem a kastélyban

A Bálint-napot ünnepelhetik szombaton 10 órától a keszthelyi Festetics-kastély vendégei. Ekkor megnyitja kapuit az északi szárny, 11 órától pedig Szerelmek a kastélyban címmel rendhagyó tárlatvezetést tartanak az enteriőr kiállításban. A látogatókat fotópont is várja.

Népfőiskolai előadás

Zalatárnokon, az IKSZT-ben pénteken 17.30-kor a Kelemen Imre Népfőiskola programsorozata részeként dr. Szinku Mihály nyugalmazott állatorvos, a Zalai Népfőiskolai Egyesület elnöke tart előadást A jelenlegi legveszélyesebb vírusos állatbetegségek címmel.

Filmklubok

Csonkahegyháton, a faluházban a Petőfi Program által támogatott filmklub keretében pénteken 18 órakor Dobó Kata Kölcsönlakás című vígjátékát mutatják be. Vaspörön, a kultúrházban szombaton 18 órakor Dargay Attila Lúdas Matyi című rajzfilmjét vetítik le, amit gyermekeknek szervezett kézműves-foglalkozás követ.

Falusi disznótor

Tófejen, a közösségi ház melletti területen szombaton rendezik meg a már hagyományos falusi disznótoros rendezvényt, amely során az érdeklődők betekinthetnek a disznóvágás folyamatába. A program 7 órakor kezdődik, majd 16 órakor a nap folyamán elkészült ételekből közös vacsorát tartanak.

Lemezbörze

Zalaegerszegen, a Göcsej Tudásközpontban szombaton 10 és 15 óra között tartják a 12. Zalaegerszegi Lemezbörzét, a zenei hanghordozók gyűjtőinek bolhapiacszerű találkozóját.

Forraltbor-főző verseny

Zalalövőn, a Patakai-, a Csütörtök- és a Morva-hegyen szombaton forraltbor-főző versenyt tart a helyi Borbarát Kör Egyesület. A minősítés 14 órakor kezdődik.

Motoros nyílt nap

Sormáson, a Koppány Motoros Egyesület klubházában szombaton 18 órától motoros nyílt napot tartanak.

Kiállítás

Lendván, a zsinagógában pénteken 18 órakor Rajzok címmel a 80 éve született Gálics István eddig még be nem mutatott grafikáiból nyílik kiállítás. Köszöntőt Magyar János polgármester mond, a tárlatot dr. Janez Balazic művészettörténész ajánlja az érdeklődők figyelmébe.

Borkóstoló

Lendván, a vár melletti területen szombaton 16 órai kezdettel No Border Wine elnevezéssel zenés borkóstolót tartanak.

Színházi előadás

Lendván, a Városi Színház- és Hangversenyteremben szombaton 19 órakor mutatja be a Lendvai Színház Szerető Társulat Egressy Zoltán Portugál című kortárs színdarabját.

Koncertek, zenés partik

Zalaegerszegen, az Angels Clubban pénteken Strikz, Confused és Klashdem keveri a zenét. A Mama Africában szombaton Dope, Lynx, Danksess és Gomez lép fel. A Mimosa Lounge szombat esti partiján Peat Jr. zenél. Nagykanizsán, a Hevesi Sándor Művelődési Központban pénteken 19 órakor Kökény Attila és Rakonczai Viktor tartja közös, Ébredés című koncertjét. A Medgyaszay Házban a New Wave Sessions programsorozat részeként szombaton 21 órától Ajsa Luna ad koncertet. Előtte, 20 órától D.J. Büki szórakoztatja a közönséget. A Rush Clubban pénteken Gyémi és zenekara játszik. A program vendégei az Aranyszemek és a Döndi Duó lesznek. Szombaton ugyanott Steve Judge, Chrstphr és MiamiSoul lép a lemezjátszók mögé. A Kanizsa Clubban szombaton a Zero bulizenekar játszik. Keszthelyen, az Ánizs Caféban pénteken 20 órától a Shabby Blues Acoustic mutatja be dalait, szombaton D.J. Ati zenél.