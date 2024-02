Értékes Zala

Február 9-én, pénteken 17 órakor Értékes Zala címmel Boncodföldén, a faluházban nyílik tárlat a Zala Megyei Népművészeti Egyesület tagjainak alkotásaiból. A kiállítást Devecz Erzsébet egyesületi elnök ajánlja az érdeklődők figyelmébe, köszöntőt mond Siposné Ringbauer Ildikó közművelődési szakember, közreműködik a Bagodi Esthajnal Kórus és a SZÉF Népzenei Mentorprogram résztvevői. A tárlatot március 8-ig tekinthetik meg a faluház nyitvatartási idejében.



Lélektani esték

Február 9-én, pénteken 17 órakor Zalaegerszegen, a Mindszentyneumban a Lélektani esték programsorozatban Tapolyai Emőke klinikai és pasztorálpszichológus ezúttal az Egészséges szexualitás a házasságban című előadását hallhatják.



Generációk harca

Február 9-én, pénteken 18 óra 30 perckor Generációk harca - Hogyan értsük meg egymást? címmel Steigervald Krisztián generációkutató tart előadást Zalaegerszegen, az Art moziban. Az előadás fókuszában a címmel ellentétben nem a harc, hanem egymás megértése és az egymástól való tanulás áll. Ú



Farsangi forgatag

Február 10-én, szombaton 7-13 óra között Farsangi forgatagra invitál Zalaegerszegen a Göcseji Tudásközpont, ahol helyi termékekkel, macskurázással, álarckészítő-versennyel készülnek. Közreműködik a Tekerős Barátok és a Tarsoly Egyesület.

Tappancs barkácsműhely

Február 10-én, szombaton 9-12 óra között Zalaegerszegen, a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban Tappancs barkácsműhelybe várják az érdeklődőket, a foglalkozást a karnevál jegyében tartják.



Garas Kálmán fotóművész tart tárlatvezetést

Február 10-én, szombaton 17 órakor Zalaegerszegen, a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben Az idő megőrzése című kiállítás zárásaként maga az alkotó, Garas Kálmán fotóművész tart tárlatvezetést.

Farsangi játszóház

Február 10-én, szombaton 15-18 óra között Farsangi játszóházat szervez Zalaegerszegen az Apáczai Művelődési Központ. Kézműves-foglalkozás keretein belül farsangiálarc-készítés, arcfestés, csillámtetoválás, ezen kívül babakuckó, popcorn, vattacukor és Borka Bohóc műsora várja az érdeklődőket.

Érdi Tamás ad koncertet

Február 10-én, szombaton 19 órakor a Prima Primissima és Liszt-díjas zongoraművész, Érdi Tamás ad koncertet Zalaegerszegen, a Korona Szalonban. A kétrészes műsor első felében Schubert műveiből válogat, majd Debussy és Bartók műveit hallhatja a közönség.



Farsangi Nyitott Műhelygalériák Napja

Február 11-én, vasárnap 14-18 óra között Farsangi Nyitott Műhelygalériák Napja lesz Zalaegerszegen, a Gébárti Regionális Népi Kézműves Alkotóházban, ahol a kézműves-foglalkozások mellett kiszebábot égetnek dudaszóval. Ugyanitt 14 órakor a magyar tradicionális és modern bicskákból álló Pengeélen című vitrinkiállítás, 15 órakor pedig a Nyugat-Dunántúl helyi hagyományainak megőrzése című időszaki kiállítás megnyitójára várnak mindenkit.



Fánkfesztivál az Arénában

Nagykanizsán pénteken 13 órától véradással indul a XVI. Országos farsangi fánkfesztivál, a jelentkezőket a Nagykanizsai Vöröskereszt Sugár utca 28. szám alatti véradóépületébe várják. Szombaton 10.30-kor karneváli felvonulás indul a Hevesi utcai szolgáltatóháztól a keleti városrész utcáin keresztül a Kanizsa Arénához, ahol az ingyenesen látogatható fesztivált tartják. Fellép többek közt a pécsi vasutas koncertfúvós zenekar, 12.30-kor tartják a megnyitó ünnepséget. Majd Népek zenéje és népek tánca címmel a környék kulturális csoportjai adnak műsort, 15 órától Super Troupers címmel retró show várja az érdeklődőket. Az est sztárvendége 17 óráról a Desperado feat Timi lesz, amit 18.15-től az Eraklin Táncklub Egyesület bemutatója követ, az estét 19 órától dj. Lada farsangi bálja zárja. Napközben lehetőség lesz különféle gasztronómiai finomságokat kóstolni, 24 csapat érkezik különféle fánkkülönlegességekkel.

Farsangi futóverseny Zalakaroson

Zalakaroson szombaton 11 órától a Karos Korzón a Zalakarosi Futrinkák SE szervezésében tartják meg a Farsangi futrinkák futamot. A nagykanizsai XVI. Országos farsangi fánkfesztivál betétfutamának fő távja 8 kilométer, viszont a gyerekek és családok egy kisebb, 700 méteres pályát is teljesíthetnek.



Esküvőkiállítás a HSMK-ban

Nagykanizsán szombaton immár 14. alkalommal rendezik meg a Kanizsai esküvőkiállítást a HSMK-ban. A 10 órától ingyenesen látogatható bemutatón az esküvő szakma legjobbjaival találkozhatnak a látogatók. Az előző évekhez hasonlóan nemcsak a városban működő vállalkozások képviseltetik magukat, hanem az egész régióból (Siófok, Kaposvár, Keszthely, Zalaegerszeg) és külföldről is érkező kiállítók mutatkoznak be a látogatóknak. 13 és 15 órától a nagykanizsai Eraklin Táncklub Egyesület tagjai adnak műsort. Nem maradhatnak el az esküvői és az alkalmi ruhákat bemutató felvonulások sem.



Jubileumi böllérfesztivál zenével

Murakeresztúron szombaton 7.30-kor kezdődik Mura-menti malacságok címmel a 10. jubileumi böllérfesztivál. Az ingyenesen látogatható gasztronómiai seregszemlén lehetőség lesz megkóstolni a disznóvágáskor készülő ételeket, de több sztárfellépő is várja a látogatókat. A 14 órai hivatalos megnyitót követően fellép sorrendben: A jó LaciBetyár, a Dupla KáVé, Csepregi Éva és Végvári Ádám, az est sztárvendége 21 órakor Lotfi Begi lesz.



Farsangi mulatozás Nagyrécsén

Nagyrécsén vasárnap az Inkey-kastély parkjából 14 órakor indul a Farsangi zene-bona elnevezésű rendezvény, melyen a résztvevők jelmezes, zenés felvonulást tartanak a település utcáin. Ezt követően a kastély udvarában lesz kiszebáb-égetés, álarckészítés gyerekeknek és persze fánkkóstolásra is lehetőség nyílik.



Egyházi bálok

A keszthelyi Kis Szent Teréz Karmelita Bazilika pénteken 18.30-tól a Hotel Helikonban rendez jótékonysági bált, amelynek bevételéből a plébánia ministránsközösségét támogatják. A hévízi Szentlélek-plébánia ugyancsak pénteken 18.30-tól Dorottya szeretetbált tart a Hotel Carbonában, a fürdőváros református gyülekezete pedig szombaton 18 órától első ízben tart farsangi bált a Bibó-gimnázium tornacsarnokában, a bevételből az idei ifjúsági és gyermektábor megszervezését támogatják.



Varázshangok zenebölcsi

A Kőhalmi Balázs által vezetett zenebölcsi pénteken 10 órától várja az érdeklődőket – szülőket és gyermekeiket – a keszthelyi Festetics-kastélyban. A zenés fejlesztő foglalkozáson dallam- és ritmushangszerekkel kísérik a népdalokat, majd ezt követően játszóház és baba-mama klub kezdődik.



Mulatság a piacon

Asszonyfarsangot rendez szombaton 9 és 13 óra között a hévízi termelői piac. A nők, illetve a babos kendőt kötő férfiak ezen a napon díjmentesen fogyaszthatnak, lesz élőzene, illetve fánk- és jelmezverseny is.



Túra

A Keszthelyi-hegység fafajaival, a téli vadetetéssel és számos helyi érdekességgel ismerkedhetnek meg azok, akik részt vesznek szombaton 10 órától a gyenesdiási Nagymezőről induló, tíz kilométeres túrán, amely háromórás kikapcsolódást ígér.



Városi Karnevál

A XXIII. Keszthelyi Városi Karnevál vidám felvonulása szombaton 14 órakor indul a Festetics-kastély parkjából. A színpompás jelmezeket felvonultató menet a Sétáló utcán keresztül halad a Fő térig, ahol a résztvevők rövid produkcióval mutatkoznak be.



Vonyarci télbúcsúztató

Kocsonyanapot és farsangi mulatságot szervez szombaton 15 órától a vonyarcvashegyi művelődési ház. Előbb kézműves-foglalkozás várja az érdeklődőket, majd 16 órától fellép az ÜSTökös Családi Kompánia. Tizennyolc órakor az udvaron meggyújtják a farsangi máglyát, ezután utcabál kezdődik, amelyen DJ Szasza zenél.



Jótékonysági est

Szombaton 17 órától jótékonysági vacsoraestet és licitet rendeznek a keszthelyi Halászcsárdában a daganatos megbetegedéssel küzdő, tíz éve a városban élő Natalia Lvovna orosz képzőművész gyógykezelését támogatva. A program során Hegedűs Gábor, Szita Gábor és Szabó-Siklódi Lia zenél.



Farsangi mulatság

Farsangi mulatságot rendez a Gyenes Néptánc Együttes és a Gyenesdiási Köz-Kultúra Alapítvány a nagyközség általános iskolájában szombaton 17 órától. Előbb az aprók farsangját rendezik jelmezbemutatóval és táncházzal, majd 20 órától a felnőtteket várják. Ezen az estén Fodor Mátyás tanít táncot, a talpalávalót a Téboly Banda húzza.



Civil bál

Svédasztalos batyus bált rendez szombaton 19 órától a balatongyöröki Bertha Bulcsu Művelődési Ház. A mulatságra retró öltözetben kell érkezni, a jó hangulatról a Crazy zenekar gondoskodik. A belépőjegyet vásárlók a község civil szervezeteit támogatják.



Termelői piac

Szombaton Nován termelői piacot tartanak 13-tól 15 óráig a Zénó Presszónál. A kínálatban húskészítmények, méz, sajtok, szörpök, lekvárok, savanyúságok, ajándéktárgyak és más termékek is szerepelnek.



Farsangi mulatság

Szombaton Gutorföldén farsangi mulatságot tartanak a művelődési háznál 14 órától jelmezbemutatóval, ügyességi játékokkal és a kiszebábot is elégetik. 20 órától szintén a művelődési házban farsangi bált tart az Együtt Gutorföldéért Egyesület. Szombaton Csömödérben, a kultúrházban 19 órától tartanak farsangi batyus mulatságot.



Díszmadár- és kisállat-kiállítás

Zalalövőn, a Salla Művelődési Központ és Könyvtárban a Zalaegerszegi Galamb- és Kisállattenyésztők Egyesülete tart kiállítás. A tárlat pénteken 14 és 18, szombaton 8 és 18, míg vasárnap 8 és 14 óra között tekinthető meg.



Irodalmi szalon

Zalalövőn, a Salla Művelődési Központ és Könyvtárban pénteken 18 órakor Juhászné Bérces Anikó mutatja be Ősök nyomdokán című verseskötetét.



Farsangi mulatságok

Letenyén, a termelői piacon pénteken 16 órától a helyi Hóvirág Óvoda szervezésében tartanak farsangi mulatságot. Csörnyeföldön, a faluházban szombaton 16 órától tartanak jelmezes farsangi rendezvényt, amely során kiszebábot készítenek, majd el is égetik azt. Lesz továbbá fánk és kocsonya is. Pusztaszentlászlón, a kultúrházban vasárnap 15.30-tól tartanak batyus farsangi programot, amely során helyi szereplők, az óvoda-bölcsőde gyermekei és szülői szervezete, a dalkör, valamint Koroknyai Gergő ad műsort.



Alkotóműhely

Petrikeresztúron, a faluházban a Nemzeti Művelődési Intézet koordinálásával képzőművészeti alkotóműhely és előadás várja az érdeklődőket. Utóbbi során a Szépművészeti Múzeumban őrzött műtárgyakkal ismerkedhetnek az érdeklődők.



Népfőiskolai előadás

Zalatárnokon, az IKSZT épületében pénteken 17.30-tól a Kelemen Imre népfőiskolai sorozat részeként dr. Tolvaj-Gergő Győző Helyünk a világban és az Unióban címmel tart előadást.



Farsangi rendezvény

Zalalövőn, a városközpontban szombaton rendezi meg hagyományos farsangi rendezvényét a helyi Kerecsen Hagyományőrző és Kulturális Egyesület. A program 9 órakor disznóvágással kezdődik, majd 13 órától disznótoros kóstolóra és jótékonysági süteményvásárra várják az érdeklődőket. 14 órakor kezdődnek a kulturális programok, amely során a helyi óvodások és általános iskolások mellett az Ungaresca táncegyüttes, a szalafői népzenészek és Fölnagy Csaba gitáros énekmondó lépnek fel. 17.30-tól a Shabby Blues Band ad koncertet. Lesz továbbá játszóház, valamint kézműves és őstermelői kirakodóvásár is.



Kézműves és mesefoglalkozás

Letenyén, a városi könyvtárban szombaton 14 órától farsangi kézműves- és mesefoglalkozás várja a gyermekeket.



Ultiverseny

Tófejen, a közösségi házban szombaton 14 órától nyílt nevezéses ultiversenyt tartanak.



Zenetörténeti előadás

Hahóton, a művelődési házban a Nemzeti Művelődési Intézet által koordinált Petőfi Program keretében szombaton 18 órától Legendás magyar dalok címmel tartanak élőzenés rocktörténeti előadást. A műsorvezető Hegyi György lesz, a zenét a Legendás együttes biztosítja.



Tűzoltó szentmise

Zalalövőn, a Szent László király plébániatemplomban vasárnap 8.30-kor áldást kérő tűzoltószentmisét és ünnepséget tartanak. Köszöntőt Gyarmati Antal polgármester mond, aki 2024-es védőszalagot is köt a helyi önkéntes tűzoltó egyesület zászlójára.



Stand up comedy

Gellénházán, a művelődési házban vasárnap 18 órakor Aranyosi Péter stand up comedy humorista mutatja be a Covidmaszktól ársapkáig című önálló estjét.



Koncertek, zenés partik

Zalaegerszegen, a VMK Cafféban pénteken 21 órától a Hiperkarma mutatja be dalait. Szombaton 19 órától ugyanott a Monastery tartja lemezbemutató koncertjét. Utóbbi programhoz három további zenekar, a Hydra, a Devoid és a Difortunes csatlakozik még. A Mimosa Lounge szombaton retró bulit tart. A Mama Africában szombaton Kozsó és az Ámokfutók lesz a sztárvendég. A rezidensi feladatokat Shepherd látja el. Nagykanizsán, a Rush Clubban pénteken Krafcsik zenél. A Kanizsa Clubban szombaton Krasznai áll a lemezjátszók mögé. Keszthelyen, a No.1 Szalonban, szombaton Dorian és Daniel Soulman gondoskodik a szórakoztatásról. Söjtörön, a Dance Clubban szombaton 23 órától a Delta bulizenekar játszik, majd D.J. Dorian retró szettje zárja a programot.