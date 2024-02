Barátságot kötött a vívósporttal

A nagykanizsai fiatalember jelenleg a fővárosban él, telefonon keresztül mesélt az élményeiről.

- Hatévesen kezdtem az úszást a nagykanizsai uszodában Országné Hüveli Mária edző szárnyai alatt - mondta Mór. - Annyira nem rajongtam a sportágért és akkor az egyik legjobb barátom, Abay-Nemes Ádám mondta, hogy a szülei őt vívásra íratták be. Kezdetben a vívást sem kedveltem, ám mivel minden edzés focival kezdődött, ezért maradtam inkább a nagykanizsai vívócsarnokban. Nyilván ez az első időszakra vonatkozott, aztán egyre nagyobb "barátságot" kötöttem a vívósporttal.

Magasságával és tudásával kitűnt a mezőnyből

Bár Mór szerint a fordulópontot az jelentette a karrierje szempontjából, amikor kiderült, hogy többi srácnál magasabb növésű és bal kézzel is ügyes. Ezután az utánpótlás korosztályokban jól szerepelt, gyűjtötte az érmeket.

- Imádtam a páston állni, teljesíteni, versenyezni és ez hajtott előre, lendületet adott a folytatáshoz - fogalmazott. - Kezdetben, vagyis 8-10 éves koromban az országos viadalokon mindig az első háromba kerültem. Nyilván ez jó alapot adott ahhoz, hogy a családommal együtt komolyabban gondolkodtunk a folytatásban. Egészen az utánpótlás válogatottságig megmaradt, hogy szinte minden országos bajnokságot megnyertem, de más körversenyeken is már nem csak a magasságommal tűntem ki a mezőnyből, hanem a tudásommal is. Már 12 éves koromtól mindennap edzettem, aztán a magyar válogatottság után napi több tréningert is be kellett iktatni. A középiskolát a Batthyány-gimnáziumban kezdtem, ám a vívás mellett a magántanuló státuszt választottam.

Minden héten 50 kilométert fut, és egy évben egyszer teljesít egy félmarartont

Fotó: ZH

Válogatottság és Európa bajnokság

Milassin Mór négy éven keresztül volt válogatott szintű sportoló a kadet, valamint junior korosztályban. Szerepelt Európa és világbajnokságon, a csúcsra akkor ért fel, amikor a bulgáriai Plovdivban zajló junior és kadet vívó Európa bajnokságon a magyar kadet válogatott tagjaként bronzérmet szerzett. Majd másnap csapatban aranyérmet nyertek. Felvetődik a kérdés, hogy akkor miért nem folytatta a profi sportkarriert?

- Az érettségit után felvettek a Budapesti Corvinus Egyetemre, ahol egyszerre két szakot tanultam - folytatta. - Akkor a legfőbb támogatóimmal a családommal együtt azt a döntést hoztam: a tanulást és a karrierépítést választom. Végül jól döntöttem, hiszen közgazdász és agrármérnök diplomákat szereztem. Most az ország legnagyobb ételkiszállító cégének középvezetőjeként dolgozom, a logisztikáért felelek. A futásban találtam "otthonra", évente teljesítek egy félmaratont, heti 50 kilométert igyekszem lefutni.

Milassin Mór a sport helyett a karriert választotta

Fotó: ZH

Sokat köszönhet az edzőinek

A sport megszerettetését gyerekként Tizedes Balázsnak köszönhette. Majd Piecs Adrienn lett az edzője, akitől nagyon sok elméleti és gyakorlati tudást tanulhatott meg. Olyan élményeket kapott, mely elkíséri egy életen át. Az egyik legemlékezetesebb pillanat, ami máig eszébe jut az volt, amikor az Európa bajnoki szereplését követően Nagykanizsán az autóbusz pályaudvaron újságírók, fotósok, edzők, csapattársak, sportrajongók és ismeretlenek köszöntötték érkezéskor. Olyan felemelő pillanat, melyből kevés adatik meg egy vívónak.

Milassin Mór a stafétát Zámodics Márknak, a Dél-zalai Vízmű SE egykori úszójának adta át.