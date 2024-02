Az akcióból a művelődési ház munkatársai szeretnének hagyományt teremteni, hiszen ez a lehetőség minden félnek kedvező és kíméli a pénztárcát is. Az első alkalom a közelgő tavaszi szezonra készülve adott lehetőséget arra, hogy a látogatók kedvező áron szerezzék be mindazt, amire szükségük van.

- A programunk iránti érdeklődést jelzi, hogy már reggel megtelt az összes kikészített asztal és a ruhák, cipők, játékok minőségére sem lehet panasz, a kínálók jó állapotú holmikkal érkeztek - összegezte tapasztalatait lapunk érdeklődésére Zsiga Dominika, az Apáczai VMK közművelődési szakember.

Ottjártunkkor több kisdiákkal is találkoztunk, ők főleg a játékaik cseréjében voltak érdekeltek. Közéjük tartozott Nyisztor Cynthia, aki vásárlást is tervezett, de a "kereskedői" szerepben is jól érezte magát.