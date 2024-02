Az eseményen Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere köszöntőében kiemelte, hogy Zala a testnevelés terén mindig szép eredményeket ért el. Alátámasztandó, hogy a sportban és a diákolimpián is mennyire aktív térségünk, számokkal is szolgált. A 2022-2023-as tanévben Zalában 68 általános iskolában 20 405 gyermek tanult, ebből 3628 vett részt valamely sportág diákolimpiai küzdelmében, a középiskolásoknál pedig ezek a számok így festettek: 24 iskola 13 762 tanulójából 2128 versenyzett. Balaicz Zoltán viszont kiemelte, hogy nem csak a sikerekre kell koncentrálni, hanem arra is: fiatalokról van szó, s ha már elkezdik a sportolást, nyert ügyről lehet beszélni. Mint kihangsúlyozta, ennek az események két célja van. Egyrészt elismerni azokat az iskolákat és pedagógusokat, akik segítik kibontakozni a tehetségeket, másrészt megmutatni, hogy milyen fontos szerepe van a gyermekek életében a pedagógusoknak.

Pácsonyi Imre, a Zala Vármegyei Közgyűlés alelnöke szintén köszöntötte a megjelenteket. Szerinte egy iskolának a sikerességét nem csak a tanulmányi eredmények mutatják meg, hanem az is, hogy milyen sporteredményeket érnek el az ott tanulók. Megköszönte az intézményvezetőknek a támogatást, hogy a sportolásban segítik a gyerekeket és a testnevelőket.

A díjakat Balaicz Zoltán, Pácsonyi Imre és Sárközi István, a Zala Vármegyei Diáksport Szövetség elnöke adta át, utóbbi záróbeszédében megköszönte mindenki munkáját, s úgy vélte ez az ünnepség is megmutatta, hogy vannak értékek és jövőnk is.

A 2022-2023. tanévi Diákolimpia körzeti testnevelője zalai díjazottjai:

Bognár Szabolcs (Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium), Császár Renáta (Deák Ferenc Általános Iskola és Gimnázium Zalaszentgrót), Csikós József (Keszthelyi Vajda János Gimnázium), Farkas József (dr. Mező Ferenc Gimnázium Nagykanizsa), Gyarmati Tibor (Miklósfai Általános Iskola), Kissné Szatmári Szilvia (Kerkai Jenő Általános Iskola Csesztreg), Szanati József (Tófeji Kincskereső Általános Iskola), Tamás Olga (Becsehelyi Általános Iskola).

A 2022-2023. tanévi diákolimpia fiatal vármegyei testnevelője díj:

Dudora Nikolett (Muraszemenyei Általános Iskola).

A 2022-2023. tanévi diákolimpia legaktívabb vármegyei iskolája” díjban részesült zalai iskolák (zárójelben a nevezői arány). Általános iskolák: 1. Csertán Sándor Általános Iskola Alsónemesapáti 184%, 2. Becsehelyi Általános Iskola 161%, 3. Muraszemenyei Általános Iskola 152%. Középiskolák: 1. Keszthelyi Vajda János Gimnázium 75 %, 2. dr. Mező Ferenc Gimnázium, Nagykanizsa 49%, 3. Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium 42%.