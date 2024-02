Panácz Antal Szegeden született 1935. augusztus 24-én, idézte fel életútját közösségi oldalán Balaicz Zoltán polgármester. Családjával 1940-ben költöztek Zalaegerszegre. A Zárdában az első fiú osztályba járt. Vasút környéki gyerekként tagja volt az innen induló „nagy generációnak”, melyből sokan országos hírű sportolók, vagy vezetők lettek. 1954-ben érettségizett, majd Pécsen szerzett tanári diplomát.

Diplomája megszerzése után visszatért Zalaegerszegre. A Dózsa-iskolában kezdett tanítani és a ZTE kosárlabdacsapatában is örömmel fogadták a Pécsen klasszissá érő játékost. Közel húsz évig volt a ZTE meghatározó tagja, két évig játékos edzője is. Gyors, ponterős bedobóként nagy hasznára volt csapatának. Egyedülálló módon, a sportág zalai legjobbjai a magasabb osztály reményében egy csapatba tömörültek. Elérték céljukat, bejuttatták a csapatot az NB II-be.

Huszonnégy évet töltött játékosként a pályán, 42 évesen egy ZTE–Építők helyi rangadón búcsúzott el a játéktól. Visszavonulása után a ZTE edzője volt öt évig, majd az utánpótlás nevelésében alkotott maradandót. A Hamburger (majd a jogutód Landorhegyi) iskola testnevelőjeként több ezer gyerekkel szerettette meg a sportot. Nevelőedzője volt, olyan későbbi NB I-es kosárlabdázóknak, mint Ivánkovics István, Bencze Tamás, Gáll Tamás és Kámán Tamás. Kortársaival lerakták a város kosárlabda sportjának alapjait, játékosként és edzőként is országos elismertségre tett szert. Tanítványai beírták a nevüket a magyar és a zalai kosárlabda aranykönyvébe is.

A közélet is érdekelte, fontos volt számára, hogy segítsen másokon, támogassa a sportot és szeretett városrészét, Landorhegyet. 1997-ben egy időközi választáson lett először önkormányzati képviselő, majd 13 éven át, 2010-ig tagja maradt a képviselő-testületnek.

A városért, a landorhegyi városrészért, a közösségért, a sportért és az iskolájáért végzett munkáját városunk közössége Zalaegerszegért Díjjal ismerte el.