Az anyai ágon szlovén nemzetiségű Hirnök József 1957. május 26-án született Szentgotthárdon, ám fiatalkori éveit Szakonyfaluban töltötte, ahol nemcsak identitása erősödött meg, de a szlovén nyelvet is hamar elsajátította. A Kádár-rendszerben eleinte gépi forgácsolóként dolgozott, közben érettségi vizsgát tett, így később a Szentgotthárdi Kulturális Központban helyezkedett el mint nemzetiségi előadó. Feladatköre a nemzetiségi csoportok munkájának koordinálása, illetve kétoldalú kapcsolatok kiépítése volt az akkor még a jugoszláv államhoz tartozó Szlovéniával. Tanulmányait ezt követően is folytatta, 1980-ban felvételt nyert a Szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskola tanító szakára, illetve párhozamosan a Ljubljanai Tudományegyetem bölcsészkarára is, utóbbi helyen néprajzkutató és szociológia szakon szerzett diplomát.

A rendszerváltást követően meghatározó szerepe volt a Magyarországi Szlovének Szövetségének megalapításában, amelynek egészen 2019-ig volt elnöke. A Magyarországi Szlovének Szövetsége az első olyan érdekvédelmi szervezet volt Magyarországon, amely a szlovén nemzeti kisebbség érdekében fejtette ki tevékenységét. 1991-ben ugyancsak kezdeményezésére hozták létre a Porabje című szlovén nyelvű újságot, amely hetilapként tudósít a magyarországi szlovén közösséggel kapcsolatos történésekről. Kezdeményezője volt továbbá a magyarországi szlovén nyelvű rádióadó, a Rádió Monoster, valamint a Szlovén Kulturális és Információs Központ létrehozásának. Ez utóbbi 1998-ban nyílt meg Szentgotthárdon. Több évtizedes munkája elismeréseként nyugállományba vonulása előtt a magyar állam Nemzetiségekért Díjjal tüntette ki.

A Magyarországi Szlovének Szövetségének közleménye szerint Hirnök Józsefnek volt köszönhető az, hogy több mint három évtizeddel ezelőtt a rábavidéki szlovének megtették az első és kulcsfontosságú lépést egy önálló szervezet létrehozása érdekében. Elnöki feladatait mindvégig lelkiismeretesen, felelősségteljesen és odaadóan látta el. A volt nemzetiségi vezető azonban nemcsak a szövetség megalapításáért érdemel elismerést, hanem a szlovén nemzetiségi közösség iránti teljes odaadásáért, a nyelv és a kultúra ápolásáért is. Neki köszönhetően mindkét ország – Szlovénia és Magyarország is – felismerte a rábavidéki szlovén közösség fontosságát. Hirnök Józsefet a szövetség saját halottjának tekinti.