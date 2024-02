Balogh László emlékeztetett: az ÉVE tavaly májusban felmentette Fitos István ügyvezetőt és a cég végelszámolását kezdeményezte.

- Tették ezt egy szóbeli előterjesztés alapján, ráadásul a Miniszterelnökség előzetes jóváhagyását sem kérték ki, ami miatt most magyarázkodni kényszerülnek, a tárca ugyanis indoklást vár a cég megszüntetésének okairól, emellett üzleti tervet és hasznosítási koncepciót is bekértek - vázolta a helyzetet Balogh László, aki hozzátette: az elmúlt kilenc hónapban ezeket a dokumentumokat képtelen volt összeállítani az ÉVE, így az általuk létrehozott új cég nem is tudja betölteni szerepét, hiszen a Kanizsa Aréna összes kiadását az önkormányzat fizeti emiatt. - A legutóbbi közgyűlésen Fodor Csaba arra kért, hogy gyűjtsem össze és adjam át számukra az általuk megszüntett cég ezen dokumentumait, hogy azokat felhasználva készítsék el a Miniszterelnökség által várt anyagot. Mi ez, ha nem annak beismerése, hogy kész volt egy koncepció, szakmai anyag, amit Fodor Csabáék kidobtak az ablakon. Mi ez, ha nem annak a beismerése, hogy csak és kizárólag politikai bosszú vezérelte őket, amikor felmentették az ügyvezetőt és megszüntették a korábbi céget?

A polgármester hozzátette: azt már az általános iskola 2. osztályában is tudják a diákok, hogy a másik dolgozatáról nem szabad másolni, hiszen az csalásnak minősül.

- Tanárként az egész ÉVE frakciónak beírhatnám az elégtelen osztályzatot, de most ennél sokkal komolyabb a tét, hiszen Fodor Csaba és társai egy több milliárd forintos létesítmény jövőjéel játszadoznak és szemlátomást fogalmuk sincs arról, hogy mitévők legyenek - hangsúlyozta Balogh László, aki hozzátette: az ÉVE vízió nélkülisége és a tehetetlensége nem csak ebben a konkrét ügyben nyilvánul meg, hanem abban is, ahogy a várost vezetik.