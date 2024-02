Az eseményen dr. Pál Attila, a Zala Vármegyei Közgyűlés elnöke elöljáróban elmondta, hogy nagy örömmel fogadta a delegációt ez alkalommal Lentiben, hiszen nemrég Zalaegerszegen a két megye - Zala és Muraköz - közti együttműködési lehetőségeket tekintették át. Már látszik az első eredmény, hisz most egészségügyi dolgozók, orvosok, turisztikai szakemberek és a vármegye munkatársai érkeztek Lentibe és tekintették meg a turisztikai desztinációt, a lenti gyógyfürdőt, illetve az egészségközpontot, ahol a mozgásszervi rehabilitációt végző intézménnyel való együttműködésről egyeztettek, kiemelten a horvátokkal közös pályázati lehetőségekről. Emellett - tette hozzá - szívesen látják Lentiben a horvát a vendégeket is.

Matija Posavec, Muraköz megye ispánja jó tapasztalatokról számolt be a Lentiben tett látogatás kapcsán, elmondta, hogy a legújabb egészségügyi technológiával felszerelt helyi centrumban sok új információt szereztek a bejárás során, ahol megtekintett a szolgáltatásokat látva érdemesnek találják az egészségturisztikai együttműködést.

Az egyeztetés végén kiderült, hogy több területre kötöttek szóbeli megállapodást, ennek egyik eleme, hogy ellátogat a magyar fél a napokban Zágrábba, ahol tájékozódnak, hogy mely ottani egészségügyi megoldásokat tudnának összekapcsolni a hiperbár oxigénterápiával.

Erről előzetesen dr. Szolnoki Nikolett, a Balance Medical Center orvosigazgatója úgy tájékoztatott, hogy érdekes lehetőségről, illetve annak fejlesztéséről hallottak. Lényege, hogy egy, az emberi szervezetbe beültetett műszer vitális paramétereket - vérnyomás, keringési adatok - közvetít. A műszer tesztelésébe pedig be tudnának kapcsolódni a hiberpár terápiával.

Az orvosigazgató hozzátette, hogy a Balance Medical Center a poszt-covid kutatás terén együttműködik a grazi egyetemmel, egy nyertes pályázatnak köszönhetően ez hamarosan el is indul. Ennek keretében működnek együtt a Pécsi Tudományegyetemmel is a gyógytornász képzésben, s bíznak benne, hogy bővül a kör és a horvát partnerrel is megvalósul a közös munka egy határon átnyúló projekt keretében.