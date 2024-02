– Az elmúlt 4-5 évben rendszeresen képviseljük iskolánkat az országos szakmai tanulmányi versenyeken. Minden egyes e-mailben kapott versenyfelhíváson indulunk, kisebb-nagyobb sikerrel, amelytől függetlenül minden megmérettetés pozitív visszajelzés a diákoknak és az oktatótestületnek, hogy igenis van értelme. Minden helyezés büszkeséggel tölt el bennünk, a II. Kossuth Zsuzsanna Nemzeti Egészségügyi Szakképzési Versenyen elért dupla siker felett érzett örömünket pedig nem is tudjuk szavakba önteni – mondta László Szilvia oktató.

– A diákok számára igazolja, hogy megéri tanulni, feláldozni szabadidejüket a rengeteg plusz ismeret elsajátítására. A siker közös eredmény, számomra a tehetséggondozásba és a versenyfelkészítésbe befektetett munkám megtérülése is. Az oktatótestület valamennyi tagja asszisztál ahhoz, hogy a legjobbat hozzuk ki a lehetőségekből, amit köszönünk - hangsúlyozta a tanárnő.

László Szilvia kiemelte, az orvostudomány és az egészségügy területe folyamatosan fejlődik, amellyel együtt kell haladni. Hasonlóképpen a képzésnek is, hiszen az ápolók elméleti és gyakorlati oktatása elengedhetetlen ahhoz, hogy megszerezzék a szükséges készségeket és ismereteket a betegek ellátásához. A szakmai versenyekre való felkészülés és az azokon való részvétel pedig pluszt ad ahhoz, hogy a diákok még jobban elmélyítsék tudásukat, és gyakorlatot szerezzenek leendő hivatásukban. Ezt hivatott segíteni a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház Skill oktató laborja, ahol lehetőségük nyílt a felkészülésre a valóságot utánzó szimulációs környezetben.

A II. Kossuth Zsuzsanna Nemzeti Egészségügyi Szakképzési Verseny első napján a belgyógyászathoz és az ápolástanhoz, míg második napján az alapápolás-gondozás és az elsősegélynyújtási alapismeretek témakörökben hajtott végre szituációs feladatokat nyolc, illetve tizenegy diák. A vármegyei döntő mindkét fordulóját Deákos diák nyerte, Lucz Róbert és Rákos Panna. Ezzel továbbjutottak az országos döntőbe.

Elmondták, hogy több csapatversenyen vettek már részt, de ez volt az első egyéni versenyük. A versenybizottság tagjai nem csupán a végrehajtandó teendők sorát figyelték a szituációs betegellátás közben, de a beteggel és hozzátartozójával való kommunikációt is. Mindketten úgy vélték, hogy ez sokat nyomott a latba, ami hozzájárult a győzelmükhöz. Köszönetüket fejezték ki a tanárnőnek a kiváló felkészítésért, de nekik is hozzá kellett tenni magukat. A napi tanórák mellett sajátították el a verseny tananyagát, és rengeteget készültek a gyakorlatban is. Erre áldozták szabadidejüket, de megérte.

Mindketten elhivatottságot éreznek az egészségügyi pályák iránt. Rákos Panna a Pécsi Tudományegyetemen kívánja folytatni tanulmányait, ahol a dietetikus szakot szeretné elvégezni. Lucz Róbert pedig mentőtiszti szakon tanulna tovább.

Eredményük igazolja a Deák Ferenc Technikumban zajló egészségügyi szakképzés magas színvonalát. Az 1967-68-as tanévben indult el az első egészségügyi szakközépiskolai osztály az intézményben. A képzés hosszú múltra tekint vissza, amely mögött ott áll a mindenkori oktatótestület elkötelezettsége, hogy kellően felkészült szakembereket bocsátsanak ki az iskola falai közül, tette hozzá az elhangzottakhoz Rozmán Sándor igazgató.