A hatodik félévét kezdte meg Gerencsér Máté a győri Széchenyi Egyetem építőmérnöki képzésén, így már bőven van tapasztalata arról, mennyire igazolódtak be a várakozásai a képzéssel kapcsolatban. A nagykanizsai hallgatónak egyenes útja vezetett az építőmérnöki hivatáshoz, hiszen édesapja is szakmában dolgozik, így adott volt az irány.

- Győr mellett a pécsi egyetem is szóba került továbbtanuláskor, ám végül a Széchenyi Egyetem nyílt napja meggyőzött. Abszolút bejöttek a számításaim, minőségi és gyakorlatias az oktatás. Az elméleti oktatást hasznos gyakorlati órák egészítik ki, amelyeken valódi problémákat oldhatunk meg, a laborgyakorlatokon pedig lehetőség nyílik a szakmánkhoz kapcsolódó érdekes kísérletek, vizsgálatok elvégzésére. Az elmúlt öt félévben teljes betekintést kaptunk a szakmába, minden tudást megkaptunk ahhoz, hogy felelősen döntsünk a szakirány kiválasztásakor. Ennek is köszönhető, hogy számomra már másfél-két éve kikristályosodott, merre tovább – mondja Máté, aki közlekedésépítő szakirányon folytatja a tanulmányait, később pedig ezen belül szeretne az „utas” területben elmélyülni.

Ehhez a legjobb intézményt választotta, hiszen – ez is közrejátszott az egyetemválasztásban - a Széchenyi Egyetem szoros kapcsolatot ápol az építőipar több jelentős szereplőjével, mint a Strabag, a Colas, vagy a Magyar Közút Zrt. Az utóbbi ösztöndíj-lehetőséget is kínál a hallgatóknak, amelyet Máté is megpályázott, a Strabagnál pedig lehetősége volt egy nyáron keresztül a művezetés folyamatába és gyakorlatába is bepillantani.

Máté örömmel vetette bele magát a pezsgő egyetemi életbe is; a hallgatói önkormányzatban az építőmérnökök szakfelelőseként programokat szervez és részt vesz az érdekvédelemben, valamint sportolóként is erősíti az egyetemet. „Az építő- és építészmérnökök közös betonkenu-csapatának tagja vagyok. Saját tervezésű kenunkkal nemzetközi versenyeken mérettetjük meg magunkat, legutóbb Hollandiában -, ezeken díjazzák magát a járművet és a sportteljesítményt is”, meséli. Nemcsak az egyetemen, hanem a városban is megtalálta a helyét; szereti, hogy Győr élhető, tiszta, pezsgő város, az egyetem campusán lévő, néhány éve épült kollégiumból pedig öt perc alatt beér az előadásokra.

A harmadéves hallgatónak konkrét terve van a jövőre nézve: végzett építőmérnökként szeretne Győrben elhelyezkedni, s munka mellett, levelezőn elvégezni a mesterképzést a Széchenyi István Egyetemen.