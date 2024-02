Ebből az alkalomból kedden a Keresztury VMK-ban a Nyugdíjas Pedagógus Egyesület rendezett összejövetelt, amelyen a vármegyei rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési alosztály munkatársai is részt vettek.

Az alosztály vezetője, Tóth László alezredes érdeklődésünkre arról számolt be, hogy a nyugdíjas szervezetek Életet az Éveknek Országos Szövetsége bevonásával tájékoztató programokat szerveztek, ennek egyik állomása a Keresztury-beli összejövetel.

És miért a nyugdíjasoknak, nos egyik oka, hogy napjainkra a szépkorúak is rendszeres internethasználók váltak, ám életkorukból fakadóan ők még kevésbé bizalmatlanok, nincsenek kellően felvértezve a világhálón terjedő átverések kivédésére.

Ezeknek az előadásoknak az a fő üzenete, hogy személyes adataink biztonságára minden körülmény között vigyázni kell, hangsúlyozta Tóth László. Nem szabad kiadni a személyes, vagy banki adatokat, mert ezekkel nagyon könnyen vissza lehet élni.

A számok azt mutatják, hogy naponta ezres nagyságrendű azon próbálkozások száma, amikor csalók igyekeznek áldozataikat átverni. Tegyük hozzá, a zalai adatok szerint sajnos hetente több alkalommal sikerrel is járnak.

A leggyakoribb, hogy banki ügyintézőnek adja ki magát a csaló, az internetes áruházak közötti is számos a bűnözők által működtetett. Az is elterjedt módszer, amikor valamilyen eladásra hirdetett portékára jelentkezik a “vevő”, aki aztán adathalász oldalra navigálja az eladót. Az így megszerzett banki adatokkal nem minden esetben élnek vissza azonnal, megeshet, hogy csak hónapokkal később használják fel a bűnözők, amikor már nagyon nehéz visszafejteni, hogyan is történt a visszaélés, figyelmeztetett a szakember.

Tóth László azt javasolta, online felületeken soha ne rögzítsük bankkártyánk adatait, a vásárláshoz használt számlán pedig csak a vételhez szükséges összeg legyen, a gyanús e-maileket elolvasás, megnyitás nélkül töröljük.