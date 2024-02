A Zala két keréken című pályázatával, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programon 743 millió forint támogatást nyert Zala Vármegye Önkormányzata, amelyből 4,2 kilométer hosszú szakasszal kötik össze Zalavárt Sármellékkel. Az útépítési konzorcium vezetője a Zala Vármegyei Önkormányzat, további tagjai: Sármellék önkormányzata, Zalavár önkormányzata és a Zala vármegyei területfejlesztési ügynökség. Az útépítés többségében a két falu között külterületen haladt, viszont Sármelléken, ottjártunkkor, éppen a Fenékpuszta–Zalavár útkereszteződésben törték fel az aszfaltot, mert a Zalavár felé vezető utcát ebben az irányban teljesen átépítik, az ide beérkező kerékpárút miatt. A másik oldalon, Zalavár belterületén már ma is kijelölt kerékpárúton lehet közlekedni és megközelíthető a Kis-Balaton. Összesen 4,2 kilométer hosszú szakasszal kötik most össze Zalavárt Sármellékkel.

– A Dózsa György utcában a falu végéig kicseréljük az elavult ivóvízbekötéseket, átcseréljük a villanyoszlopokat, új térelemekből készült kapubejárókat alakítunk ki, amelyeket lefedünk, s betonburkolatú esővíz-elvezető csatorna is épül. Itt is 2,5 méter széles lesz a kerékpárút, de az ingatlanok kerítése előtt még járda is készül. A faluban most, összességében mintegy 2 kilométer hosszú új járda épül – vázolja a beruházás nagyságát Horváth Tibor, aki elmondja, hogy a falu határában, a volt szovjet laktanya előtt a Határárokig korszerű betonkerítést építettek, míg innét Zalavárig drótháló kerítés szegélyezi a kerékpárutat.

Folyik a Dózsa György utca átépítése

Fotó: Győrffy István

Sármelléken évek óta nagy gondot fordítanak a kerékpárutak kialakítására, mert a bakancsos, kerékpáros turizmus fejlesztésében látják a település idegenforgalmi jövőjét.

– Sármelléken eddig összesen 7600 méternyi kerékpárút készült, ebből mintegy két kilométer aszfaltozott, ami egészen a Zala folyó Zalaapáti kerékpáros hídjáig, a Mária hídig vezet, több mint öt kilométer pedig a falu belterületén, felfestéssel lett kijelölve. A Mária hídtól a töltésen már el lehet jutni a Kis-Balatonig, a két falu közötti új úton viszont sokkal jobb körülmények között lehet megközelíteni a tározókat, illetve az itteni turisztikai látványosságokat, műemlékeket – ismerteti a polgármester.

A laktanya lakótelepe teljességében látszik az új kerékpárútról

Fotó: Győrffy István

Most, hogy a kormány lehetővé tette az M76-os autóút megépítését, a pálya mellett vezető kerékpárút elkészültével a Kis-Balaton összeköttetésbe kerül a Balaton körül vezető kerékpárúttal is.

– Sármellék a kerékpárutak egyik centruma is lehet. Készülünk is erre, mert megpályáztuk, hogy felújítjuk a volt, évek óta használaton kívüli vasútállomás épületét, ahova annak idején Tutajos megérkezett Fekete István népszerű regényében a Kis-Balatonra. Az épületből alakítjuk ki a kerékpározás centrumát, erre mintegy 170 millió forint támogatást nyertünk pályázaton – avat be a legfrissebb eredményeikbe Horváth Tibor.

Az egykori vasútállomás felújítására is nyertek pályázati támogatást

Fotó: Győrffy István

Kicsit hosszabb távban, s térségben gondolkozva, miután Zalaszabar és Zalaszentiván összekapcsolása is megtörténik kerékpárutakkal, akkor nemcsak a Kis-Balaton körüli utakat lehet rákötni a balatoni kerékpáros körútra, hanem Zalaszentivánon keresztül Zalaegerszegen, Zalalövőn is lehetőség nyílik arra, hogy lebiciklizzenek a Balaton vidékére. Azzal pedig, hogy most kinyílt a sármelléki szovjet laktanya, ez az átlátható terület önmagát is jobban kínálja további hasznosításra.