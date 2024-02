A bérlakások ügyével több egymást követő ülésén is foglalkozott a képviselő-testület. Még decemberben tekintették át azok állapotát és helyzetét, illetve akkor döntöttek arról is, hogy a korábbi, néhány hónappal előtte meghozott rendeletmódosítás értelmében a jövőben szociális helyzetre való tekintettel már nem tudnak lakást biztosítani az esetleges igénylőknek, azok csakis piaci alapon, vagy egyes munkakörökhöz, tevékenységekhez kapcsolódóan bérelhetőek. Ezzel együtt árkiigazítást is végeztek, a bérleti díjakat az addig egységes 650 forint/négyzetméterről a lakások állapota alapján differenciáltan megemelték. Mindezt azzal indokolták, hogy a rendeletben foglaltakkal összhangban a piaci árakat kellene irányadónak tekinteni, ám a 910 és 1070 forint/négyzetméter közötti bérleti díjak az emeléssel sem érik el azt a mértéket. Az új, már megemelt összegű lakbérek bevezetésére január elsejével került sor.

A decemberi ülés után a bérlők egy része lakbér-csökkentési kérelemmel fordult az önkormányzat felé, így a legutóbbi testületi ülésen újra napirendre került a téma. A képviselők részben méltányolták az igényeket, így azon személyek esetében, akik jelenleg is foglalkoztatási jogviszonyban állnak az önkormányzattal vagy annak valamelyik intézményével, 20 százalékos csökkentést állapítottak meg. Gyarmati Antal polgármester szerint ezzel a döntéssel remélhetőleg hosszú időre nyugvópontra kerül a kérdés.