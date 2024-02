A két utcát érintő beruházás két szempontból is jelentős. Egyrészt szolgálja az arányos városfejlesztést, másrészt a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház mindennapi működéséhez járul hozzá főként a parkolóhelyek kialakításával, hangsúlyozta Balaicz Zoltán. A polgármester a hétfői sajtótájékoztatón emlékeztetett arra, hogy az önkormányzat minden támogatást igyekszik a kórháznak megadni. A szakemberlakások, az elektromos autók és a parkolókártyák biztosítása mellett megállapodtak abban is, hogy jelentősen növelik a kórház körüli parkolóhelyek számát. Korábban a Mindszenty József Általános Iskola és Gimnázium tornacsarnokának építése során 45 új parkolót létesítettek a Zárda utcában, majd 20-at a Mátyás király utcában. Most 35-öt alakítanak ki a Tomori, valamint a Szent László utcában, amellyel 100-ra növekszik a kórház körüli várakozóhelyek száma. Ez a környéken lakóknak is rendkívül fontos, húzta alá a polgármester.

Galbavy Zoltán, dr. Gasztonyi Beáta, Balaicz Zoltán és Maza Renáta útépítési referens a Tomori utcában

Fotó: Pezzetta Umberto

Dr. med. habil Gasztonyi Beáta PhD, a kórház főigazgatója köszönetét fejezte ki, hogy az önkormányzat fejlesztéseinél mindig figyelembe veszi a nagy forgalmú intézményt. Évente 800 ezer beteg fordul meg a különböző járóbeteg-szakrendeléseken, és a kórház területén nagyon kevés a parkolási lehetőség, amit a jelenleg zajló épületfelújítási munkálatok is szűkítenek. Kiemelte, hogy a korábban kialakított parkolók is enyhítették már a parkolási gondokat, amin a most megépülő 35 új várakozóhely tovább segít. A fejlesztés a betegek érdekeit szolgálja, különösen a Tomori utca elején épülő, a kórházhoz, illetve a rendelőintézethez közeli két mozgáskorlátozott parkoló. A két utca helyreállítása pedig az itt élőknek kedvez.

A jelenlegi munkálatokat megelőzően elvégezték a szennyvíz-, a gáz- és az ivóvíz-vezetékek rekonstrukcióját. Most az érintett szakaszon, mindkét utcában zárt csapadék-gerinccsatornát építenek ki, a parkolóhelyeket térburkolattal látják el, és felújítják a járdák és az úttest burkolatát, mondta el részletekről Galbavy Zoltán önkormányzati képviselő.