A Veszprémi Főegyházmegye kommünikéje emlékeztet, ez a beruházás az érsekség és Keszthely vezetőinek „közös stratégiai gondolkodásának egyik gyümölcse”, amely révén megújul a hányattatott sorsú Kiskastély műemléképülete és a környezete, s mindez új funkciót kap.

Fotó: Halász Gábor

A tájékoztató szerint a példaértékű együttműködés eredményeként még az idén megnyitja kapuit Keszthely új, négycsoportos óvodája, s ezzel nemcsak a város és a térség óvodai ellátásának színvonala emelkedik, hanem egy régóta fájó „városi seb” begyógyítása is megtörténik. Az épület bővítésével kialakuló modern belső tér és a kertbe tervezett hatalmas zöld játszópark méltó környezetet biztosít majd a kisgyermekek egészséges neveléséhez, olvasható a főegyházmegyei tájékoztató anyagban. A csoportszobákon kívül lesz torna- és sószoba, több foglalkoztató, rendezvénytér és egy bensőséges kis kápolnát is kialakítanak.

Az érsekség úgy fogalmaz: „Manninger Jenő polgármester úr elhivatottságának és Keszthely városának köszönhetően a Kiskastély épülete előtti – önkormányzati tulajdonban lévő – tér és a hozzá kapcsolódó parkoló is megújul, ezzel egységessé, széppé téve az egész területet. Ennek tervezését, elkészítését az önkormányzat vállalta, s ehhez biztosítja a forrást is. Az óvoda építése a főegyházmegye és dr. Udvardy György érsek azon céljának megvalósulását is elősegíti, hogy Keszthelyen is legyen lehetősége a szülőknek katolikus szellemiségű oktatási intézményt választani, akár már óvodás kortól”.

A szeptemberben induló új intézmény – a közeljövőben szintén megújuló – Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola tagintézményeként, Kovács Erika óvodavezető irányításával nyitja majd meg kapuit. Az érdeklődő szülőket a Veszprémi Főegyházmegye kommunikációs csatornáin hamarosan tájékoztatják az óvodai jelentkezés módjáról.

Az új intézmény a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a kormány közös óvodafejlesztési programjának részeként valósul meg.