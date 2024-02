A februári tavaszban ébredeznek téli álmukból a varangyok, s erdei avarkuckójukból felcihelődve páran elindultak az ősi úton a rét irányába, hogy a tó vízében a nőstények lerakják a petéiket, a hímek pedig megtermékenyítsék azokat. A természetvédők észlelve a mozgolódást, riadóztatták az immár állandó segítőiknek számító környezetvédő polgárőröket, s a hét végén 3 óra alatt meg is építették a békaterelő kerítést. A cél: megakadályozni, hogy a több ezer kétéltű az erdőből a forgalmas úton át vonuljon a tóhoz, illetve vissza, s közben eltapossák őket az autók. 2010-ben a Domberdő Természetvédelmi Egyesület tagjai tavaszi túrájuk során 400 békatetemet találtak az Alsóerdő és Aranyoslap közötti úttesten. Ferenczy András erdész segítségét kérték, aki még a soproni erdészeti egyetem hallgatójakét a Fertő-tó mentén már több békamentő akcióban segédkezett, s tapasztalatai alapján a környezetvédők lelkes kis csoportjával elkészítették az első aranyoslapi békaterelő kerítést.

Az aranyoslapi réten is több mint 100 méter hosszan épült a fóliakerítés

Fotó: Fincza Zsuzsa

– Kevesen voltunk, több napos kemény munkát jelentett az építés. Emlékszem, zuhogó esőben másodmagammal ronggyá ázva-fázva ástuk a terelőárkot, amikor megállt mellettünk egy autós, s azt mondta: "segíteni nem tudok, de adok egy karton ice teát" – elevenítette fel nevetve a kezdeteket Ferenczy András, aki azóta is minden évben részt vett a békamentő akcióban.

A közös munka utolsó szakasza: a Jánka-hegy felé vezető erdei út menti fólia mellé bekerült az utolsó karó is. A képen (balról jobbra) guggol: dr. Illyés Zoltán, Kámán Krisztián, állnak: Gyulasi Csaba, Pánczél Tamás, Ferenczy András, Dancs István és Kerkai László

Fotó: Fincza Zsuzsa

– Mondhatni, most már könnyű a dolgunk, szinte csak az irányítás és a szükséges eszközök, karók, fóliák, vödrök beszerzése a feladatunk. Hét évvel ezelőtt csatlakozott hozzánk a Besenyő és Öreghegy Polgárőr Egyesület, s immár szakértő módon megépítik a védművet – tette hozzá dr. Illyés Zoltán biológus, természetvédelmi szakértő, aki 12 éve szervezi a békamentést. Ezúttal is segítségére volt a környezetvédelemmel és az állatszeretettel sikeresen megfertőzött tanítványa: Ferge Richárd, a Mindszenty-suli érettségi előtt álló diákja, aki ősztől a debreceni egyetemen biológusnak, azon belül zoológusnak tanul, s naná, hogy a kedvencei a hüllők és a kétéltűek.

– A környezetvédelem is az alapszabályunk oszlopos része, így magától értődően ásót, kapát, kalapácsot ragadtunk és jöttünk, amikor természetvédő barátaink a segítségünket kérték. Az évek alatt valóban szakértőkké váltunk, a kerítés alá már kistraktorral szántottuk a barázdát, s modern tűzőgépet is vettünk, amivel könnyen rögzítjük a fóliát. Ezért nem gond, ha a békák vonulásához igazodva, minden évben kicsit hosszabbra kell építeni a kerítést - fogalmazott Dancs István, a öreghegyi egyesület elnöke, aki az idén 15 polgárőrét állította csatasorba. Szervezésükben Balatoni László vezetésével a Gálafejhegyi Polgárőr Egyesület 6 tagja is erősítette a csapatot.

A békaterelő kerítést építő polgárőrök és természetvédők idei csapata

Fotó: Fincza Zsuzsa

A terelőkerítések tehát állnak, következik a békamentés közel két hónapos szakasza, amikor a tóhoz ívni igyekvő, a fóliáknál megakadt varangyokat vödrökben átcipelik a tóhoz, majd visszaviszik őket az erdőbe. Gerencsér Bea, természetvédő aktivista, aki e sziszifuszi a munkában is jeleskedik, felhívta a figyelmet arra, hogy a barna varangy védett állat, s kérte, hogy a mentésükben csak azok vegyenek részt, akik a természetvédőknél jelentkeztek a munkára, s megkapták a kellő "kiképzést".