Magyarországon január végén, illetve februárban, átmeneti felmelegedés után virágzik a téltemető. Mivel gyakran már február végén virágba borítja az erdők avarját, ezért nevezik télikének is. Sokan úgy tartják, hogyha kinyílik a téltemető, megérkezett a tavasz. Nos, megszokott helyein akár virágszőnyeget is láthatunk már a kedves, sárga virágból. Főleg a gyertyános–tölgyesekben, a cseres–tölgyesekben illetve a keményfa-liget erdökben telepedett meg, de ma már a parkok, temetők lakója is. Kedveli az üde, csak kissé nyirkos, mérsékelten száraz, tápanyagban dús, humuszos, semleges, vagy kissé meszes, laza talajokat, s a félárnyékos helyeket szereti. Tavasz végére a növény minden része a föld alá húzódik vissza.