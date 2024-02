Gál Szabolcs évtizedek óta madarászik, s tagja például a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) Nomenclator Bizottságának, melynek feladata a hazai madárfaj lista gondozása. A hivatalossá váláshoz a mostani megfigyelést is hitelesítenie kell majd ennek a grémiumnak, igaz, különösebben nagy vita nem várható, és nem azért, mert maga a "felfedező" is ott van a szakértő csapatban.

- A kis hattyút évek óta a várt fajok között tartottuk számon, vagyis igazából csak idő kérdése volt, hogy egyszer Zalában is találkozzunk vele - mondta Gál Szabolcs. - Északi madárról van szó, mely Európában nem fészkel, az Urálon túlról, Szibériából vándorol délre télen, és évről évre feltűnik Magyarországon is. Siófok térségében korábban magam is láttam már példányait. Ezért lehetett számítani a zalai felbukkanására is, illetve feltételezhető, hogy vendégeskedett már nálunk, csak éppen ennek még nem volt madarász szemtanúja.

Három kis hattyú ringatózik récék között a sármelléki berek vizén illetve

Fotó: Gál Szabolcs

Gál Szabolcs éppen egy bizottsági ülésről tartott hazafelé, amikor a Sármellék melletti berek vizén lúdcsapatra lett figyelmes. Amikor alaposabban megnézte a társaságot, rögtön felismerte a három kis hattyút, melyeket persze le is fényképezett - például a későbbi hitelesítéshez.

- A bütykös hattyúhoz nagyon hasonló madárról van szó, méretét tekintve annak fele-kétharmada lehet - folytatta Gál Szabolcs. - Rokonáéhoz erősen hasonlít az életmódja is: részint erősen kötődik a vízhez, de a közeli szántókhoz, gyepekhez is, ahová táplálékért kijár.

Az említett zalai fajlista bővülése egyébként ha nem is mindennapos, de különösebben ritkának sem mondható. Gál Szabolcs úgy fogalmazott: évente egy-két, szélsőséges esetben három új madár is felkerül rá, a kis hattyú előtti utolsó újdonság egy mediterrán faj, a héjasas volt, amit tavaly Alsórajkon láttak.

- Ez a faj nagyon kivételes látogató, hiszen Magyarországon is mindössze a harmadik megfigyelése volt, a kis hattyú viszont hazánkban rendszeresebb. - fogalmazott a madarász. - Zaláról az utóbbi 20-30 évben mondhatjuk el, hogy rendszeresen, szakszerűen és alaposan madarászott vidék, ennyi idő alatt azért már "beesnek a távcső elé" az errefelé ritkán előforduló madarak is. S közben a környezeti változások is alakítják a helyzetet: most a délről érkező, klímaváltozás nyertesek közt van a havasi sarlósfecske, de közben elveszítünk olyan téli vendégeket, mint például a csonttollú, mely egy ideje már nem jön le hozzánk, és a mostani invázióban is csak a Budapest-Debrecen vonalig jutottak.

A hazai országos fajlista egyébként 430 madarat számlál, s közülük sikerült most egy újabbat most Zalában is "kipipálni".