A legnagyobb érdeklődés továbbra is a rockzenei albumok iránt mutatkozik – mondta el lapunk érdeklődésére Göncz Tamás főszervező. Úgy fogalmazott: a rockzenét kedvelők köre hűséges az általa preferált előadókhoz, valóban gyűjti azok albumait, hiszen nemcsak egy-egy dalt, hanem a teljes életművet szívesen hallgatja.

- Hasonló mondható el a jazz világáról is, ám az iránt már egy jóval szűkebb közönségréteg mutat érdeklődést – folytatta Göncz Tamás. – Akadtak olyan látogatók is, akik a kommerszebb popzenét kedvelik, ezekből az albumokból is bőven volt most a kínálatban. A börze ugyanakkor nemcsak arra jó, hogy beszerezzük a gyűjteményünkből hiányzó lemezeket, hanem lassacskán közéleti központtá válik, ahol el tudunk beszélgetni a zenéről, és az élet egyéb fontos dolgairól is.