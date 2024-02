A részletekről a helyszínen tartottak tájékoztatót. Balaicz Zoltán polgármester emlékeztetett rá, hogy 2022 őszén az európai energiaválságra reagálva a közgyűlés több intézkedést hozott. Ezek egyikeként a rászorulók támogatást kérhettek az energiaszámlájuk kifizetéséhez. Ezen túlmenően a lakosság számára ingyenes LED-csereprogramot hirdettek, mégpedig a Cyeb Kft. által megszervezve és finanszírozva. Ebben 2.081 igénylő 25 ezer energiatakarékos fényforrást vehetett át.

Bali Zoltán alpolgármester kezdeményezésére ezt követően meghirdették a társasházi közösség számra is az ingyenes LED-cserét, mégpedig az országban elsőként. Az igényléshez a Zalaszám Informatika Kft. fejlesztette ki az internetes alkalmazást. A programra 297 társasház képviselője jelentkezett, és igényelt 12 836 energiatakarékos fényforrást. A polgármester hozzátette, az igényeket látva elképzelhető a folytatás is.

Bali Zoltán a csereprogram kapcsán azt emelte ki, hogy 20-40 százalékos megtakarítást lehet elérni a hagyományos égők kiváltásával. Szólt arról is, hogy a pályázó társasházak képviseletét 20 cég, 17 magánszemély és 2 egyéni vállalkozó látja el. A program költségét – a webes alkalmazás 2,9 millió forintba került, a LED-izzók ára 7,9 millió forint – az önkormányzat finanszírozta.

A LED-fényforrásokat ezúttal is a Keresztury VMK-ban lehet átvenni. Az intézmény vezetője, Flaisz Gergő úgy látja, hogy pár napon belül az összes érintett megkapja a LED-izzókat.