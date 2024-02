A konzervatív szemlélettel összeállított költségvetés stabil, kiszámítható működést tesz lehetővé, emelte ki dr. Káldi Dávid, a képviselő-testület Fidesz-KDNP-frakciójának vezetője a kedden tartott sajtótájékoztatón. Mint hangsúlyozta, a költségvetés tartalmazza a minimálbér 15, a garantált bérminimum 10 százalékos emelését. Emellett fedezi az óvodapedagógusok és a felsőfokú végzettségű bölcsődei dolgozók esetében a 32,2 százalékos béremelést, valamint az önkormányzati intézményrendszerben saját hatáskörben elhatározott 10 százalékos béremelést.

Mivel érkeznek már az európai uniós támogatások, elindítható a Top Plusz városfejlesztési program, ami 1,8 milliárd forintot biztosít beruházásokra.

Dr. Káldi Dávid szólt arról, hogy jelentős kormányzati támogatást is kap a várost. Az északi ipari park bővítésére 400 millió, az uszoda működtetésére 150 millió, a Zalavíz Zrt. stabilitásának megőrzésére 1,8 milliárd forint érkezik, valamint 400 millió forint a Mindszentynum fenntartására, ami azt jelenti, hogy a látogatóközpont nem kerül a városnak pénzbe.

Az önkormányzati intézményekben dolgozók lakáshoz jutásának, illetve lakásuk korszerűsítésének támogatásáról szóló rendeletet újraalkották. Ennek értelmében az érintett 1800 dolgozó lakásépítéshez, vásárláshoz, cseréhez, bővítéshez 800 ezer, korszerűsítéshez legfeljebb 500 ezer forint kamatmentes, visszatérítendő kölcsönt kaphat a várostól.

Szilasi Gábor frakcióvezető-helyettes a közgyűlési döntésekből elsőként az emelte ki, hogy az orvosi körzetekre kiírt több eredménytelen pályázat után a VII. számú házi gyermekorvosi körzetre van jelentkező, mint ahogy az első alkalommal meghirdetett II. vegyes fogászati körzetre is. Remélhetőleg a VIII. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására kiírt pályázat is eredményes lesz.

A Top Plusz program beruházásai közül megemlítette, hogy elkezdődött a Zalaegerszeg és Teskánd közötti kerékpárút előkészítése, amire egymilliárd forint európai uniós támogatás jut. Azt is felidézte, hogy 2019-24 között összesen 20,8 km kerékpárút épült, illetve épül meg. A tervekben szerepel a csácsbozsoki kikötés az arborétumig, a Berzsenyi utca és a Zala Park összekötése, valamint a Göcseji úti és az alsóerdei kerékpárút felújítása. Utóbbit a szabadidőközponttól a Sugár utcáig terjedő szakaszon hozzák rendbe.

Szólt arról is, hogy az uniós támogatásokat felhasználva újulnak meg egyebek mellett óvodák, orvosi rendelők, épülnek közösségi terek, lesz négy évszakos fedett gyermekjátszóház.