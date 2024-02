Szilárdi Béla festő, grafikus, fotóművész, zenész és zenetanár. Zenei képzettsége átüt a képeken, a színek és formák összetett struktúrája a zenére emlékeztet. Az erőteljes színhasználat kicsattanó erőt ad a képeknek, ami felvidítja az embert és töltekezésre hív, vélekedett dr. Kostyál László művészettörténész megnyitó beszédében. A Göcseji Múzeum tudományos igazgatója szerint a képek sokkal több időt igényelnek, hogy megértsük üzenetüket. Egyszerre képeznek szigorú és zárt, illetve lágy és lírai rendszert, izgalmas egyensúlyt tartva. A Nietzsche ihlette káosz mellett konkrét motívumok vehetők észre a festményeken, olyan lekódolható jelek, amelyeket a művész szándékosan vagy szándék nélkül helyezett el.

Szilárdi Béla festményei március 9-ig tekinthető meg a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben

Fotó: Antal Lívia

- Mivel zenész is vagyok, sokan hasonlítják képeim szerkezettségét egy zenei kompozícióhoz, amelyben a harmóniát, a formát figyelembe kell venni – mondta érdeklődésünkre Szilárdi Béla. - Festés közben is mindig figyelek arra, hogy a harmónia létrejöjjön. A káosz rendezése vezet, és közben akarva-akaratlanul saját életet élő dolgok is megjelennek a vásznon. Egyszerűen kikívánkozik, mert amit csinálunk, az nem légből kapott, hanem bennünk van.