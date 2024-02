A budapesti kerületek és a megyeszékhelyek mellett külön lajstromba kerültek a 15 ezer lakosnál nagyobb és kisebb városok, valamint az ötezer fő alatti települések. Ez utóbbi mezőnyben Hévíz végzett az első helyen.

Az Egyensúly Intézet olyan adatokat vett alapul, amelyek megmutatják egy adott település fejlettségét. Vizsgálták például az infrastruktúrát, a jövedelmi helyzetet, az iskolázottságot, az internetes hozzáférést, az orvosi ellátást, a közlekedést és az új építésű ingatlanok számát is.

Az Egyensúly Intézet minden évben frissítve teszi közzé településindexét, hogy minden döntéshozó és érdeklődő számára követhetővé váljon az egyes magyar települések fejlődésének üteme. Ez lehetővé teszi, hogy a településeket konkrét adatok alapján lehessen megítélni, emellett segíti a döntéshozókat azoknak a területeknek az azonosításában, amelyek célzott fejlesztése révén hazánk helyi közösségei még sikeresebbé és erősebbé válhatnak. A rangsor arról is tanúskodik, hogy mely települések készültek fel leginkább a jövő kihívásaira.

Hévíz minden versenytársát maga mögé utasította

Az V. kerülettől Hévízig

A fejlettséget tekintve a fővárosban az V. kerület végzett az első helyen, a megyeszékhelyek közül Székesfehérvár, a 15 ezernél népesebb városok közül Budaörs, a 15 ezernél alacsonyabb lélekszámú kisvárosok közül Balatonfüred, az ötezer fő alatti települések versenyében pedig Hévíz lett az első.

További adalék, hogy az öt legjobb index-pontszámmmal rendelkező kistelepülés közül négy a Balaton környékéről került ki, s e mezőnyben is Hévíz szerezte meg az első helyet, s ebben nem csak a turizmus számított.

Papp Gábor: A felemelkedés már látható, ám ez lassú folyamat

Fotó: ZH

A bűncselekmények alacsony száma

Hévíz a legtöbb indikátor esetében kifejezetten jól teljesített. A tízezer főre vetített élelmiszerboltok és élelmiszer jellegű belkereskedelmi egységek számában maximális pontszámot ért el, emellett kiemelkedő eredményekkel büszkélkedhet a bűncselekmények alacsony száma tekintetében, valamint a nyilvántartott álláskeresők, az önkormányzati járdák kiépítettsége, a diplomások aránya, illetve a lakások átlagos négyzetméterára dimenziójában is.

– Összességében városunk nagyon jó teljesítményt nyújtott az elmúlt 14 évben, azt pedig a kutatás is bebizonyította, hogy nem voltak hiábavalók az elmúlt bő évtized fejlesztései – értékelte Papp Gábor polgármester a kutatást. – Mindazok ellenére, hogy a város az elmúlt néhány évben a nehézségek okán – Covid-járvány, szankciók, háborúk, gazdasági válság, a turizmus válsága, energiaválság, infláció – több tízmilliárd forinttal ifa-bevételtől esett el, így is fejlődni tudott. Ha csak azt a számot nézzük, 2020-ban s 21-ben a járvány miatti zárások, illetve a szankciók miatt 1,5 millió vendégéjszaka esett ki, s ez számításaink alapján mintegy 60 milliárd forint mínuszt jelent. Ez a hiány a kereskedőktől a szállásadókig, az éttermektől az önkormányzatig mindenkit érintett. Ez a tendencia, igaz kisebb volumenben, érezhető volt 2022-23-ban is, amikor 10 milliárdos kiesést voltunk kénytelenek meg- és átélni.

A minőségi programok is hozzájárulnak Hévíz presztízséhez. A böjtöt záró asszonyfarsang például már négy éve viszi a település jó hírét

Fotó: PBÁ

Közös siker

Mindezek ellenére, a kutatás által vizsgált időszakban, vagyis 2014 és 2021 között Hévízen számos fejlesztés történt, köztük útfelújítások, beruházások vagy éppen a kamerarendszer kiépítése, fogalmazott Papp Gábor, aki köszönetet mondott a városban és a városért dolgozóknak, hiszen – mint fogalmazott –: ez is egy közös sikerünk.

– A felemelkedés már látható, ám ez lassú folyamat. Mindenesetre örömteli, hogy ez a kutatás is azt mutatja: jó úton járunk – szögezte le a városvezető.

Az ötezer fő alatti települések rangsora:

1. Hévíz

2. Fonyód

3. Alsóőrs

4. Berente

5. Balatonföldvár