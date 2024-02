A Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 20. Hadkiegészítő és Toborzó Iroda, valamint a tatai Klapka György 1. Páncélosdandár által szervezett alakulat és technikai bemutató célja az volt, hogy az érdeklődők hiteles információkat kapjanak a Magyar Honvédségről és annak társadalmi szerepéről. Ezen az alkalmon többek között a helyi és a tatai Klapka György 1. Páncélosdandár által kínált kiemelkedő lehetőségekről is informálták a résztvevőket. A Lynx után most a PzH2000 önjáró lövegek leendő kezelőszemélyzete is bruttó 737 ezer forintos illetménnyel kezdheti meg katonai pályáját Tatán. Több fórumon is elhangzott már, miszerint a honvédség kötelekében dolgozni élethivatás, amit többféle illetménnyel is honorálnak: a havi illetményen túl SZÉP-kártya juttatás, egyszeri szerződéskötési díj, önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás, nevelési és tanévindítási támogatás, üdülési és rekreációs szolgáltatás, albérleti hozzájárulás jár a hivatásos katonának.

A rendezvényen azt is szemléltették, hogy a legmodernebb haditechnika áll ma már a honvédség rendelkezésére. A programon bemutatták például az 55 tonnás, 8 méter hosszú és 155 milliméteres űrméretű lövegcsővel rendelkező Panzerhaubitze 2000 (PZH 2000) önjáró löveget, ami akár 56 kilométerről is eltalálja a célpontot. Ezen kívül a résztvevők testközelből láthatták a modern, robbanásvédett külső és belső kialakítású páncélozott járművet, a Gidránt. A magyar katonai terepjárókra stabilizált, távvezérlésű tornyot szereltek, erre 7,62 milliméteres közepes vagy 12,7 milliméteres nehézgéppuska, illetve 40 milliméteres automata gránátvető erősíthető fel.

A pódiumbeszélgetésen Opra Rebeka önkéntes területvédelmi tartalékos szakaszvezető, Győri Tamás százados, mb. központparancsnok és Szabadics Zoltán alezredes

Fotó: Pezzetta Umberto

A programon köszöntőt mondott dr. Sifter Rózsa, Zala Vármegye főispánja, Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos, valamint Pácsonyi Imre, a Zala Vármegyei Közgyűlés alelnöke. Mint köztudott, Zalaegerszeg jó úton jár a harcászati fejlesztésekben, gondoljunk csak a a magyar fegyveres erők számára korszerű lánctalpas és kerekes járműveket, köztük az új Lynx gyalogsági harcjárművet gyártó Rheinmetall gyárra. Zalában mindent megtesznek azért, hogy a fiatalok körében népszerűsítsék a katonai szolgálatot, s mindehhez szeretnék bemutatni az eredményeket. Zala vármegyében a Göcsej Harci Túra és különféle honvédelmi versenyek is ezt erősítik. Elhangzott továbbá, hogy az elmúlt évtizedekben, a rendszerváltást megelőzően ugyancsak kiváló parancsnokok és tisztek szolgáltak, akik példát mutattak az erőnléti próbák során és a közösség összekovácsolásában. Bár a világ sokat változott, az emberi értékek, a haza szolgálatának kötelessége ugyanaz maradt, mondták a szónokok.

Érdeklődő fiatalok a Gidrán katonai jármű előtt

Fotó: Pezzetta Umberto

A kerekasztal-beszélgetésen Győri Tamás százados, a MH KIKNYP 7. Hadkiegészítő és Toborzó Központ mb. központparancsnoka, Szabadics Zoltán önkéntes műveleti tartalékos alezredes és Opra Rebeka önkéntes területvédelmi tartalékos szakaszvezető ismertette a tartalékos állomány és a területvédelmi erők munkáját.

A kitelepült toborzópontok este hatig várják az érdeklődőket.