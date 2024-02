A grémium elfogadta a várost is szolgáló alsópáhoki polgárőrség tavalyi évről szóló beszámolóját, amely kapcsán Papp Gábor kijelentette: Hévíz anyagilag is segíti e gyarapodó létszámú szervezetet.

– Egyre növekszik a polgárőr egyesület létszáma, s az utóbbi időben főként fiatalok csatlakoztak a csoporthoz – folytatta a városvezető. – Városi rendezvényeken és a hétköznapokban is sokat segítenek, s mivel egy önként vállalt feladatról van szó, becsülendő és fontos, amit tesznek, hiszen ez kiegészíti a rendőrség vagy éppen a katasztrófavédelem munkáját.

A testület meghallgatta a szobakiadók szövetségének beszámolóját is. Papp Gábor leszögezte: ezzel a szervezettel is remek a város együttműködése, s gyakran e civil közösség képviseli Hévízt különféle vásárokon, szakmai rendezvényeken. Az önkormányzat anyagilag is támogatja működésüket, „hiszen fontos szerepük van a fürdőváros életében”, nemzetközi kapcsolataik révén is.

A grémium elfogadta a Festetics György Művelődési Központ idei programtervét. Ennek kapcsán a polgármester emlékeztett: a könyvtár március 1-jén ismét kinyit, már az új helyén, az átalakított, megújított Deák téri épületben, ahová új eszközöket és bútorokat is vásároltak.

– Teljes vertikummal fogadja a könyvtár az oda látogatókat, sőt: a civil szervezetek számára is kialakítottunk általuk használható helyszíneket, s ide költöznek a Teréz anya-intézmény egyes részegységei is. Utóbbi azért fontos, mert az energiaárak nem csökkennek, ám ezzel az átszervezéssel sok millió forintot tudunk megspórolni – fogalmazott Papp Gábor.

Mindez nemcsak megtakarítást eredményez, hanem megújulást is hoz, tette hozzá Hévíz első embere.