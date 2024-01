Zalakaroson, a Karos Korzón szombaton 8 órai kezdettel Zalai disznóvágás elnevezéssel tartanak nagyszabású gasztro show-műsort, amely során nemcsak a hagyományos disznóvágás folyamatait mutatják be, de ételkóstoló is társul a programhoz, amely során disznótoros finomságokkal, illetve kemencében sült kovászos kenyérrel is kínálják a vendégeket. Emellett bemutatják a zalai dödöllét, továbbá lesz kolbásztöltő verseny is.