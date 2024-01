Hároméves munka gyümölcse érett be a Fonó gondozásában nemrég megjelent CD-lemezzel. Az egerszegi stúdióból érkezett a beszélgetésre a jelenleg Budapesten élő művész, aki azt is elárulta, a napokban, az új év elején született meg a lemez címe: Tudod-e, édesem?.

A zalaegerszegi közönség 16 éve kísérheti figyelemmel Julcsi pályafutását. Első nyilvános megjelenése a Griff Bábszínház Pénzes Csaba által rendezett Hejj, regö, rejtem című darabjában, még mindszentys gimnazistaként volt. Színpadra született, ezt már nagyon korán tudta és azóta is ez élteti. Nemcsak kristálytiszta és erőteljes éneklést, dinamikus vagy éppen szomorkás hegedűjátékot, hanem az előadás során pluszenergiákat kap a közönség. Régóta vágya, hogy a bölcsisek és ovisok mellett a felnőtteket is elvarázsolja. Belső indíttatásra osztja meg most érzelmi világát velünk, ami nem másról, mint a szerelemről szól. Julcsi nem az a kitárulkozós típus, ám most - hűen önmagához - arról énekel, ami kitölti a mindennapjait. Nem titok, hogy tavaly májusban férjhez ment, felvidéki párja pedig nem szakmabéli. Társa mérnök-informatikus, így nagyon jól kiegészítik egymást, vallja.

- Én hozom a laza, inspiratív művészi gondolkodásmódomat, ő pedig a kimért, mérnök-informatikus szemlélelet – feleli mosolyogva a népzenész.

A banda tagjai közel 10 éve játszanak együtt, Laposa Julcsi & the Band néven két-három éve futnak. Az angolos névválasztás a frissességet, az újfajta, a megszokottól eltérő irányzatot jelképezi. Az együttes általában öt tagból áll - Laposa Julcsi, Soós László, Nagy Albert, Timár Márton, ifj. Horváth Károly -, ám többször vendégmuzsikusokkal egészül ki a társaság. A legújabb lemezen közreműködik még Kubinyi Júlia, Horváth Szilárd, Jobbágy Bence és Rezes Gábor.

- Szeretem a hagyományokat, így a modern zenehallgatási trendek (Youtube, Spotify, iTunes) mellett szükségem volt egy kézzelfogható eredményre, ezért készíttettük a nyolc számot tartalmazó CD-t, de természetesen a virtuális csatornákon ugyancsak fent leszünk. Ezen a lemezen a Kárpát-medencei népdalkincsekből válogattunk, három autentikus összeállítás és öt világzenei feldolgozás található rajta. A hagyományos népzenei felállás – hegedű, brácsa, bőgő, cimbalom – mellett másfajta zenei stílusok hangszerei is megjelennek. A pianínó, gitár, cajon, furulya további színt visz az előadásba, így lesz kicsit íres, kicsit funkys, popos, jazzes a hangzásvilágunk. Hozzánk közel eső stílusokat dolgoztunk fel, bízunk abban, hogy a közönség is jó szívvel fogadja ezt a kitekintést. A zenekar tagjai valóban népzenei gyökerekkel rendelkeznek, ám mi is hallgatunk másfajta muzsikát – ismertette a népzenész.

Nem véletlen a lemezbemutató koncertsorozat első helyszíne, Julcsi népzenei pályája Zalaegerszegről indult, hálásan tér vissza ide mindig. Ezt követően január 22-én a keszthelyi Balaton Színházban, február 10-én pedig a kiskanizsai Móricz Zsigmond Kulturális Házban várják a hallgatóságot.