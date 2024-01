Keszthely

Biztos a keszthelyi Festetics-kastély jövője

Az idei főszezonban 177 ezer, az ősz kezdetéig pedig összesen 215 látogató kereste fel a keszthelyi Festetics-kastélyt, amely januárban integrálódott a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.-be. Ez idő alatt, a hatékonyabb működési és hasznosítási koncepció eredményeként, 164 millió forint költségmegtakarítást ért el az intézmény. Erről is beszélt sajtótájékoztatóján Oláh Zsanett, a NÖF Nkft. ügyvezetője, hozzátéve: idén összesen több mint kétmilliárd forint értékben valósulnak meg fejlesztések a kastélyban, s a közeljövőben a főépület villamosenergia-szükségletét már napelempark biztosítja. Magyarország leglátogatottabb kastélya augusztusra már teljesítette az idei üzleti tervében szereplő árbevételt, emelte ki a NÖF első embere. Oláh Zsanett leszögezte: csak a május-augusztus közötti időszakban több mint 177 ezer látogatót fogadtak, ők összesen 627 ezer jegyet váltottak a különböző attrakciókra. Az ügyvezető hozzátette, most is vannak megkezdett projektek, amelyek egyrészt fokozzák a látogatói élményt, másrészt fenntarthatóbbá teszik a létesítmény üzemeltetését.