A karácsonyi asztalra is kerülhet a nagykanizsai tóba telepített halakból

Az elmúlt időszakban ugrásszerűen megnövekedett a horgászok száma a Csónakázó-tónál, ami nagyban köszönhető annak, hogy rendszeresek a haltelepítések a tavon, fogalmazott Szépligeti Ferenc, a Magyar Országos Horgász Szövetség halgazdálkodási koordinátora annak apropóján, hogy ismét közel egy tonnányi ponty került a tóba. Az idén ez már a nyolcadik haltelepítés a Csónakázó-tavon, s ezt látják a horgászok is, mondta Szépligeti Ferenc, aki hozzátette: az elmúlt három évben roppant népszerű lett a város melletti tó és környezete, hiszen ma már szinte garantált a jó fogás. A három nyaras pontyok mellett meglepetéssel is készültek a sporthorgászoknak, közel 50 darab nagy halat is a tóba eresztenek, melyek ugyan nem hazavihetők, de igazi horgászélményt nyújt a kifogásuk. Szépligeti Ferenc azt is jelezte: a Csónakázó-tavon egész évben lehet horgászni, így vélhetően a karácsony előtti időszakot is kihasználják majd a pecások, hogy friss halat tehessenek az ünnepi asztalra.