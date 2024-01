Az eseményről Keléné Juhász Ilona egyesületi elnök számolt be. Elmondta, hogy idén már a 14. alkalommal köszöntötték a megjelenteket Vince-napi összejövetelen.

– A hagyományt tisztelő borosgazdák Szent Vincét a bor védőszentjének, neve napját termést jósló ünnepnek tartják – emlékezett meg a napról az egyesület elnöke. – A népi mondás és megfigyelés szerint, ha szép, napos az idő, akkor várhatóan jó lesz a termés, ellenkező esetben pedig rossz. A másik közismert időjárási regula úgy fogalmaz: hogyha szépen fénylik Vince, megtelik borral a pince. Ilyenkor a gazdák hagyományosan vesszőt metszenek, vízbe teszik, s attól függően, hogy mennyire hajt ki, következtetnek az év termésére. Jól meg is etetik e napon a tőkéket, kolbásszal, szalonnával, és meglocsolják, hogy bőséges legyen a termés.

Az eseményen köszöntötte a megjelenteket Kondákor József, Tormafölde polgármestere, a Da Bibere Zalai Borlovagrend ceremóniamestere is. Részt vettek az eseményen Pusztaszentlászlóról az Újhegyi Borbarátok Egyesületének tagjai, illetve elnökük, Kaj István, Pusztaszentlászló polgármestere, valamint a lenti kertbarát kör képviselői is.

Az ünnepi szertartást idén a lakosi hegyháton Horváth János egyesületi tag birtokán tartották, onnan indultak tovább a pincebejárásra, és még három gazdát kerestek fel és kóstoltak borokat.

A lakosi hegyi program után este vacsorára és borkóstolóra várták a résztvevőket, ahol lehetőségük volt a kútfeji gazdáknak is megmutatni boraikat, mellettük az újhegyi borosgazdák is készültek kóstolóval.

Keléné Juhász Ilona az egyesület éves programjairól is szólt. Eszerint tisztújító közgyűlést tartanak márciusban, emellett megrendezik hagyományos eseményeiket, valamint az egyesület 15 éves jubileumát is megünneplik. Terveznek emellett kirándulást és társadalmi munkát is.