Gyarmati Antal polgármester elmondása szerint az önkormányzat fenntartásában lévő utak és járdák tisztítását, síkosságmentesítését szinte azonnal meg is kezdték, így azokon fennakadást nem okozott az időjárás. Két baleset azonban így is történt a városban, az állami közútkezelőhöz tartozó nagyfernekági szerpentinen egy személygépkocsi borult fel, míg a Kossuth utca 103. számú ház előtt a síkos úttesten megcsúszó autó egy villanyoszlopnak ütközött, amit a nap folyamán már ki is cserélt a szolgáltató. Emiatt rövid ideig rövid ideig áramszünet volt a város zalapatakai településrészén.

Kisebb balesetek, árokba csúszások másutt, például Muraszemenyénél és Söjtörnél is történtek. A 74-es úton, Újudvar közelében egy úttesten keresztbe fordult kamion okozott forgalmi akadályt. Letenye térségében valamivel nagyobb volt a hó, ott 5 centiméteres vastagságúra becsülték, s miután még a késő délelőtti órákban is esett, ezért az utak síkosságmentesítése is tovább tartott.