Az országgyűlési képviselő az önkormányzatiságot sikerágazatnak nevezte, hozzátéve azt, hogy elmúlt 33 évében hihetetlen eredményeket értek el, amelyhez gratulált valamennyi polgármesternek, képviselőnek és jegyzőnek, akik részt vettek ebben. Mint mondta, most új feladat van, hiszen június 9-én választásokra kerül sor Magyarországon, mégpedig egy időben tartandó önkormányzati választásokra és európai parlamenti választásra, amelyre még ez idáig nem volt példa. Fontos, hogy felkészítsék erre a választópolgárokat, ezért tájékoztatniuk kell őket arról, illetve segíteni kell őket abban, hogy el tudjanak igazodni a négy szavazólap között.

Az első szavazólapon saját településük polgármester-jelöltjére szavazhatnak. Ha több jelölt neve szerepel rajta, akkor is csak egyre szavazhatnak, mert egy szavazat az érvényes. A képviselőtestület tagjaira az állampolgárok egy másik lapon voksolhatnak, amelyhez tudniuk kell, hogy településükön hány fős, 2 3, 4 vagy 5 tagú a testület. Ennek megfelelően kell kitölteni a szavazólapot, mert ha többet ikszelnek be a szavazólapon feltüntetett nevek közül, érvénytelen lesz szavazatuk. A harmadik lapon a vármegyei közgyűlés listájára szavazhatnak, amelyen a pártok nevei lesznek felsorolva, amelyek közül csak egy pártra szavazhatnak. A negyedik papíron az európai parlamenti választás pártlistájára szavazhatnak, és itt is csak egy pártra voksolhatnak, mert ebben az esetben is csak egy szavazatuk lesz érvényes.

Vigh László hozzátette, hogy a négy szavazólap feldolgozása meghosszabbítja a végeredmény kihirdetésének időpontját főleg a nagyobb lélekszámú településeken, ezért a jelenlévőktől azt kérte, legyenek türelemmel a szavazás estéjén.

Az országgyűlési képviselő kiemelte továbbá, hogy a június 9-i önkormányzati választások eredményétől függetlenül minden jogkör megmarad a regnáló polgármesternek és a képviselő-testület tagjainak egészen október elsejéig. Október elseje után a megválasztott polgármestereknek és képviselő-testületi tagoknak 15 nap áll rendelkezésükre, hogy letegyék az esküt.

A polgármester-jelölteknek és a képviselő-testületi jelölteknek április 20-ától, szombattól május 6-áig, összesen 16 nap áll rendelkezésükre aláírásgyűjtésre. Az országgyűlési képviselő azt javasolta a jelenleg regnáló és újrainduló polgármestereknek, hogy ezt az időszakot használják ki, hogy elbeszélgessenek az állampolgárokkal. Vigh László még egy fontos dátumra felhívta a figyelmet, miszerint a megválasztott polgármesternek és testületnek október elsejétől november végéig 60 napja van arra, hogy megalapítsák a közös önkormányzati hivatalokat. A csatlakozó települések lélekszámának minimum kétezer fősnek kell lennie. Az országgyűlési képviselő azt javasolta, még ha változtatni is szeretnének, akkor is a szomszédos településekkel való szövetségre törekedjenek. A június 9-i és az október elsejei átmeneti idő kapcsán a törvényesség betartására intett, vagyis az elfogadott költségvetés alapján lehet csak költekeznie a leköszönő testületnek.

A rendezvényt a ZalaZONE InnoTech Innovációs és Technológiai Transzfer Központ Nkft. konferenciaközpontjában tartották. Vigh László előadása elején az Európában egyedülálló, az önvezető és elektromos járművek, továbbá a vezetéstámogató asszisztens rendszerek tesztelését is lehetővé járműipari tesztpályát mutatta be a jelenlévőknek.