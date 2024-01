Az összeállítás szinte teljes átfogó képet adott a zalakarosi kínálatból, hiszen szereplők között voltak a helyi néptánccsoportok, és együttesek, a kórusok, valamint a városi fúvósegyüttes is ízelítőt adott a repertoárjából. Ugyanez a sokszínűség jellemezte a fellépők életkorát, az óvodás korú gyermekektől az ifjúsági és fiatal felnőtt korosztály mellett a szenior korú szereplők is színpadra léptek. Ünnepi beszédet Novák Ferenc polgármester mondott, aki nemcsak arra tért ki, hogy a magyar kultúra napja Kölcsey Ferenc Himnusz című költeménye befejezésének évfordulójához köthető, de ajánlást is megfogalmazott a jelenlévők felé. Ebben arra figyelmeztette őket, hogy a szüleinktől, nagyszüleinktől megörökölt hagyományokat kötelességünk továbbadni az utókornak.

A Rügyecske tánccsoport rábaközi leánytáncokat mutatott be

Fotó: Gyuricza Ferenc

- A kultúra őrzője és továbbadója a szülő, a tágabb család, a helyi közösség, és nem utolsó sorban az oktatás. A magyar kultúra volt az, ami az elmúlt századok megrázkódtatásain és katasztrófáin átsegítette és megőrizte a nemzetet. A magyar kultúra volt az a láthatatlan fegyver, ami legyőzte a hódító népeket, nyelveket és eszméket az elmúlt századokban. A magyar kultúra olyan, mint egy nagy ház, ami biztonságot, védelmet, erőt nyújt - – folytatta a gondolatmenetet Novák Ferenc, majd úgy fogalmazott: egy nemzet a kultúrájában, beszélt nyelvében mutatja meg magát. A kultúra, mint állandóan változó, megfoghatatlan képződmény, egyetlen biztos jellemzővel bír: autonóm, azaz önálló.

A polgármester arra is kitért: egy nemzetre nem a rá leselkedő külső fenyegetés jelenti a legnagyobb veszélyt, hanem léte akkor válik bizonytalanná, ha feladja önmagát, a nyelvét, a hitét és a kultúráját. A magyarság azonban bebizonyította, hogy bár a történelem szétszórt és szétválasztott bennünket, de a kultúránkat mindig megtartottuk, ezért vagyunk mi a megmaradás nemzete szerte a világban.