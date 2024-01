A Zamárdiban élő Pach Gábor alaptó tagja a Balatoni Körnek, eddig alelnökként tevékenykedett az egész évben nyitvatartó, minőségi vendéglátóhelyeket, borászokat összefogó egyesületben. „Közel 60 tagunk elkötelezett az egész éves balatoni szezon, a minőségi vendéglátás, turisztikai szolgáltatás mellett. Már nemcsak gasztronómia szolgáltatók és vendéglátóhelyek, rendezvényhelyszínek, hanem látnivalók, kerékpáros szolgáltatás, kutyás strand is színesíti kínálatunkat. Most beválasztott új tagjaink között nemcsak közvetlen parti településeken működő egységek vannak, célunk, hogy a Balaton régió teljes területén jelen legyünk. Továbbra is alapvető értékünk, hogy a vendégeinknek egymást ajánljuk, közös rendezvényeket szervezünk, közös kiadványt készítünk, minőségi élményt adunk a főszezonon kívüli időszakban is. Ilyen szellemiséggel és kínálattal bíró civil szerveződés nincs több a magyar turisztikai szektorban. 2024-ben leszünk tíz évesek, ez meghatározó mérföldkő egyesületünk életében. Ünneplünk, és egyben tudatosabban hívjuk fel a közvélemény figyelmét a Balatonra.. Szeretnénk erősíteni a Balaton kommunikációját, erősítjük a sajtóval való kapcsolatot, hogy a szezon kezdete előtt minden évben felröppenő spekulációk helyett objektív híradások lássanak napvilágot a Balatonról. A Balaton egy kiemelkedő európai üdülőhely, ahol egyre magasabb minőségű szolgáltatók működnek, évek óta kiszámítható, magas minőséget nyújtva, ami ár/érték arányban is kiváló. Folytatódik a BalatonBor brand erősítése, és megszervezzük az idei évben is az Év strandétele versenyt”